Fiji-watermeisje dat furore maakte op Golden Globes vervolgt drankenmerk

01 februari 2019

21u52

Bron: NBC News 0 Het promomeisje dat op de rode loper van de Golden Globes in de kijker liep met haar flesjes Fijiwater, gaat het drankenmerk waarvoor ze reclame maakte vervolgen. Volgens Kelleth Cuthbert maakt het bedrijf op onrechtmatige wijze gebruik van haar “beeld en identiteit” in een grote internationale marketingcampagne.

Cuthbert (31) werd na de uitreiking van de Golden Globes al snel gebombardeerd tot de ster van de avond. Het promomeisje slaagde er met haar dienblad Fijiwater in om op een hele reeks foto’s te staan van bekende filmsterren op de rode loper. Onder meer Jamie Lee Curtis, Amy Adams, Dakota Fanning, Idris Elba, Richard Madden en Jim Carrey moesten eraan geloven.

Het resultaat was een hit op sociale media, waar ze met de hashtag #FijiWaterGirl over de tongen ging. Het maakte achteraf zelfs dat ze een rolletje kreeg in de bekende soap Mooi en Meedogenloos.





Het model heeft nu echter een proces aangespannen tegen het bedrijf dat haar bekendmaakte. Volgens de burgerlijke klacht die gisteren werd ingediend in Los Angeles, beschuldigt Cuthbert Fiji Water van het onrechtmatige gebruik van haar “beeld en identiteit”.

Thank you to the lovely folks of @boldandbeautifulcbs for having me yesterday! 10k Likes, 65 Comments - Kelleth Cuthbert (@kellethcuthbert) on Instagram: "Thank you to the lovely folks of @boldandbeautifulcbs for having me yesterday!"

Fiji Water zou immers een complete marketingcampagne van 10,5 miljoen euro gelanceerd hebben met grote kartonnen afbeeldingen van Cuthbert. Zonder haar toestemming, zo beweert ze.

Het bedrijf zelf zegt dat het wel degelijk de toestemming had van Cuthbert om haar afbeelding te gebruiken. “Deze klacht is belachelijk en zal op niets uitdraaien”, klinkt het in een verklaring van het merk. “Na de Golden Globes hebben we een genereuze overeenkomst afgesloten met mevrouw Cuthbert en het is zijzelf die deze nu overduidelijk met de voeten treedt. We zijn er zeker van dat we deze zaak zullen winnen.”

So the Fiji water people did this to my neighborhood grocery store. pic.twitter.com/0DsmfXMwUq Travon Free(@ Travon) link