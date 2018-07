FIFA nodigt geredde Thaise jeugdvoetbalspelers uit op gala in Londen bvb

13 juli 2018

15u09

Bron: Belga 0 De wereldvoetbalbond FIFA nodigt de twaalf geredde Thaise voetbalspelertjes en hun trainer op het voetballersgala in september in Londen uit. Dit zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino vandaag in Moskou. "We denken ook na over andere mogelijke activiteiten in Thailand."

De wereldvoetbalbond had de kinderen op de finale van het WK zondag in Moskou uitgenodigd, maar die reis kunnen ze om gezondheidsredenen niet maken. In het kader van 'The Best FIFA Football Awards' wordt op 24 september in Londen ook 's werelds beste voetballer van het jaar verkozen.



"De hele wereld heeft toegekeken en negen dag lang gebeden", zei Infantino (48) over de redding van de Thaise tieners en coach. "Het raakte niet alleen het voetbal maar de hele wereld."

De laatste vier ingesloten kinderen werden dinsdag in Thailand door gespecialiseerde duikers bevrijd bij een gevaarlijke operatie die uren duurde. Aansluitend kwam ook de 25-jarige begeleider uit de grot.