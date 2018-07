Fietstoeristen die in Tadzjikistan omkwamen "aangevallen door gewapende mannen" ADN Caspar Naber

30 juli 2018

11u43

Bron: Belga, AD.nl 2 De vier buitenlandse toeristen die in het zuiden van Tadzjikistan stierven nadat ze op de fiets door een auto werden aangereden, zijn het slachtoffer geworden van een aanval. Dat heeft de politie meegedeeld.

Volgens de plaatselijke ordediensten waren de vier fietsers gisteren het slachtoffer van een aanval van gewapende mannen. Over de precieze motieven van de daders bestaat nog geen duidelijkheid. "Een ongeval, beroving of terrorisme... We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt minister van Binnenlandse Zaken Ramazon Hamro Rahimzoda. De verdachten "hadden messen en vuurwapens bij zich", zegt de minister nog. Een van de toeristen werd met een mes verwond.

De politie heeft gisteren één verdachte aangehouden. Twee andere verdachten "die verzet hadden geboden", werden gedood bij een bij een actie van de politie. Drie anderen zijn nog op de vlucht, zegt Rahimzoda.



Bij de aanval kwamen twee Amerikanen, een Zwitser en een Nederlander om het leven. Drie andere fietsers raakten gewond. Het incident deed zich voor in de regio Danghara, zowat 150 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Doesjanbe.

Ervaren reizigers

De Nederlandse fietser die om het leven kwam in Tadzjikistan is René Wokke (56) uit Amsterdam. Hij was met zijn vriendin Kim Postma (58), die gewond in een ziekenhuis zou liggen, onderweg van Thailand naar Iran. "René was een heel slimme, ondernemende kerel die altijd op pad was en al 130 landen had bezocht", zegt zijn broer Erik (58) aan het AD.

Zijn broer en diens vriendin vertrokken in februari naar Thailand en zouden op 20 september vanuit Iran terugvliegen naar Nederland. "Hij was altijd op pad, vooral in Azië", vertelt hij. "Ik heb nooit begrepen wat hij daar zocht en al helemaal niet in Tadzjikistan. Hoe dan ook: Kim en hij hadden het heel erg naar hun zin. Ze fietsten samen al heel wat af binnen en buiten Europa."

De Amerikanen en Zwitser die ook omkwamen, kenden ze niet. "Ze hadden die fietsers onderweg ontmoet en fietsten samen verder, zo las ik in hun reisblog."