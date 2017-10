Fietsster die Trump met middelvinger begroet als heldin onthaald op Twitter Redactie

Bron: The Guardian 472 AFP AFP PHOTO / Brendan Smialowski De president van de Verenigde Staten is het gewoon gesalueerd te worden, maar een fietsster in Virginia gaf afgelopen weekend haar eigen draai aan het gebruik. Toen de vrouw zaterdag bij Trumps golfclub in Sterling, nabij Washington DC, ingehaald werd door Trumps colonne toonde ze het presidentiële gezelschap haar middelvinger.

Trump en diens entourage waren zich per wagen naar de uitgang van de Trump National Golf Club aan het begeven, toen ze de fietsster voorbijreden en die prompt haar middelvinger opstak. Het gebeuren, dat op foto werd vastgelegd, herhaalde zich even later opnieuw toen ze de colonne inhaalde.

De communicatiedienst van het Witte Huis meldde in haar dagelijkse verslag: "De autocolonne van de president verliet de golfclub om 15.12 uur en passeerde twee voetgangers waarvan er een hem een duim omlaag toonde. Daarna haalde de colonne een vrouwelijke fietser in, met een wit T-shirt en een fietshelm, die reageerde door haar middelvinger op te steken."

Nog volgens het verslag moest de colonne even nadien vertragen en haalde de fietsster de wagens weer in, waarbij ze nog steeds het handgebaar maakte. Daarop sloegen beide een verschillende richting in.

De vrouw werd op sociale media uitgeroepen tot een held.

Eerder die dag, toen Trump zijn exclusieve golfclub binnenreed, werd hij ook al opgewacht door een vrouw die aan de ingang stond met een handgeschreven bord met de boodschap 'Impeach'. Twittergebruiker Trump's Nanny identificeerde zichzelf nadien als de actievoerder. "Ik ben Donald Trumps babysitter, en dat zijn jullie ook", staat te lezen op haar Twitterprofiel. "Hij is een gestoorde dictator die constant toezicht van ons allen nodig heeft."

