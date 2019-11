Fietsster die middelvinger opstak naar Trump verslaat Republikeinse tegenstandster voor politieke functie in Virginia jv

06 november 2019

11u54

Bron: NBC, BuzzFeed 2 Haar foto ging twee jaar geleden de hele wereld rond. Juli Briskman was erop te zien met een ostentatieve middelvinger in de lucht, gericht aan de voorbijrijdende presidentiële colonne met Donald Trump. Briskman verloor haar job en spande een proces in. Nu heeft de Democrate haar Republikeinse tegenkandidate geklopt voor een politieke functie in Virginia.

Juli Briskman heeft haar zitje in de county board of supervisors in de staat Virginia beet. Ze versloeg voor deze lokale politieke functie haar Republikeinse rivale Suzanne Volpe, wier termijn in 2016 begon en eind dit jaar afloopt. Briskman haalde 52 procent van de stemmen. Ze wil naar eigen zeggen de transparantie verhogen. Haar campagne draaide ook rond meer groen en meer geld voor plaatselijke scholen.

Voor de 52-jarige Briskman is het zoete wraak na een bewogen periode. Ze verloor na het middelvinger-incident in oktober 2017 haar marketingjob bij een bedrijf dat ook opdrachten voor de federale overheid uitvoerde. Ze spande tegen haar vroegere werkgever in 2018 een proces in dat ze deels won, maar haar klacht voor ‘onrechtmatig ontslag’ werd afgewezen.

Briskman uitte twee jaar geleden op de fiets haar frustratie tegen Trump. Ze was boos op de Amerikaanse president omdat hij jonge immigranten die als kind naar de VS kwamen, wou uitwijzen, en ook voor zijn reactie op de dramatische passage van orkaan Maria op Puerto Rico.

Tijdens haar campagne kwam ze nog terug op haar middelvingergebaar. “Het is niet zo dat ik tegen Trump kan opkomen, maar ik kan wel opkomen”.