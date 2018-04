Fietsster die middelvinger opstak naar Trump trekt naar de rechtbank TK

Bron: The Guardian 2 In oktober 2017 schreef Juli Briskman geschiedenis door haar gevoelens over Donald Trump duidelijk te maken. Ze stak al fietsend haar middelvinger op toen het presidentiële konvooi voorbijreed, en ging prompt viraal. Ze raakte ook haar job kwijt, en dat is de reden waarom ze nu naar de rechtbank trekt.

Briskman had nooit verwacht dat ze in het oog van een mediastorm zou terechtkomen toen ze haar middelvinger opstak. "Ik wilde gewoon mijn mening uiten, en dat was de enige manier op de fiets." Ze kreeg fanmail, haatmail en werd overal geïnterviewd. En ze raakte ook haar job kwijt, waarna er een inzamelingsactie op poten werd gezet die intussen al meer dan 134.000 dollar ophaalde.

Financiële problemen heeft Juli dus niet meteen, maar de alleenstaande moeder trekt nu toch naar de rechtbank om haar ontslag aan te vechten. Uit principe, want volgens haar verliep de procedure allesbehalve eerlijk. Officieel werd ze de laan uitgestuurd omdat ze de foto zelf op sociale media had gepost, wat volgens Akima tegen de regels was. Dat nergens in de foto de link naar het pr-bedrijf werd gelegd, deed er volgens hen niet toe.

In haar klacht oppert Briskman dat Akima de wetgeving van Virginia schond, omdat ze ontslaan werd uit angst voor repercussies - het bedrijf deed immers zaken met de overheid. Dat ze de regels rond sociale media had gebroken, is volgens haar gewoon een smoes. "Een andere werknemer had schunnige uitspraken op Facebook gezet, maar hij kreeg de kans om ze te wissen en mocht zijn job houden. Daarom heb ik nu klacht ingediend, want ik geloof dat Amerikanen niet gedwongen mogen worden om te kiezen tussen hun principes of hun job."