Fietskoeriers van Take Eat Easy vangen bot bij Franse arbeidsrechtbank 21u14

Bron: Belga 0 rv De arbeidsrechtbank van Parijs heeft zich onbevoegd verklaard inzake een klacht van negen ex-fietskoeriers van de Belgische maaltijdkoerierdienst Take Eat Easy. Die Belgische start-up werd van de zomer failliet verklaard. De rechtbank vond dat de werknemers niet het statuut van loontrekkenden hadden.

"De rechtbank verklaart zich onbevoegd en verwijst ons naar de handelsrechtbank, omdat volgens haar de koeriers niet het statuut van loontrekkenden hadden", verklaarde Gilles Joureau, de advocaat van de negen voormalige fietskoeriers, aan het nieuwsagentschap AFP.



De rechtbank sloot zich aan bij de visie van de juridische vertegenwoordiger van de in augustus failliet gegane Belgische start-up en het agentschap AGS (régime de garantie des salaires) dat optreedt voor bedrijven in faling die hun personeel niet langer kunnen uitbetalen. Volgens die visie ging het niet om reguliere loontrekkenden. Hetzelfde standpunt werd al ingenomen in drie eerdere gelijkaardige zaken waarvan eentje werd bevestigd in beroep in april. Toen oordeelde het hof van beroep ook dat de koeriers niet gebonden waren door een contract van loontrekkenden. Ze werden geregistreerd als zelfstandigen.



Toch rekenden de negen koeriers erop, dat ze als loontrekkenden zouden beschouwd worden op basis van de app die gebruikt wordt voor het afleveren van de maaltijden.



De negen koeriers eisten meer dan 13.000 euro schadevergoeding wegens contractbreuk en niet-erkende werkuren en nog eens enkele duizenden euro's voor achterstallige lonen en vakantietoelagen.