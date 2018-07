Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne overleden bvb

25 juli 2018

14u50

Bron: Belga 0 De topman van Fiat Chrysler Sergio Marchionne is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Italiaanse krant La Repubblica vandaag en het nieuws is bevestigd door de autobouwer. Marchionne werd omwille van gezondheidsredenen afgelopen weekend vervangen aan het hoofd van de autoreus. Bij een operatie aan zijn schouder waren ernstige complicaties opgetreden.

Marchionne nam in juni 2004 het stuur in handen bij Fiat en redde de Italiaanse autobouwer van het bankroet. Fiat fuseerde in 2014 met het Amerikaanse Chrysler en de multinational werd in oktober van dat jaar naar de beurs gebracht in New York.

Marchionne was in 2004 al de vijfde topman bij Fiat in twee jaar tijd. De autobouwer maakte in 2003 nog een verlies van meer dan 6 miljard euro. Marchionne kreeg de onderneming weer op de rails en twee jaar later werd opnieuw winst geboekt. Marchionne zette duizenden werknemers aan de deur, introduceerde nieuwe modellen en verkortte de tijd die nodig was om een nieuwe wagen in de markt te zetten van vier jaar naar 18 maanden. Tijdens het leiderschap van Marchionne vertienvoudigde de waarde van de onderneming.

Ferrari

In 2015 splitste Fiat Chrysler de Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari af en bracht die naar de beurs. Marchionne bleef ook aan het hoofd van Ferrari. Zelf had Marchionne ook een collectie Ferrari's, die hij graag op de staart trapte. In 2007 crashte hij nog met een Ferrari op een snelweg in Zwitserland. "In de autobusiness gaat het soms eens mis", zei hij toen.

Marchionne had al aangekondigd dat hij van plan was om te vertrekken bij Fiat in 2019, maar omwille van zijn snel achteruitgaande gezondheid werd hij op 21 juli aan het hoofd van het autoconcern vervangen door de Brit Mike Manley, de man achter het succes van Jeep.

Marchionne werd geboren op 17 juni 1952 in het Italiaanse Chieti, als zoon van een politieagent. Toen hij 14 jaar oud was verhuisde de familie naar Toronto.