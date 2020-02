Fianna Fáil wil niet regeren met linkse Sinn Féin in Ierland TT

13 februari 2020

17u25

Bron: ANP 0 De centrumrechtse partij Fianna Fáil wil niet regeren met de linkse nationalisten van Sinn Féin in Ierland. Dat heeft een parlementslid bekendgemaakt. Fianna Fáil kreeg na de verkiezingen meer parlementszetels dan Sinn Féin, maar de linkse partij kreeg meer stemmen.

Fianna Fáil staat op 38 zetels, Sinn Féin op 37 en de centrumrechtse regeringspartij Fine Gael op 35. Doordat alle drie de partijen dicht bij elkaar liggen qua zetels, zijn zeker drie partijen nodig om een regering te kunnen vormen.

Sinn Féin leek door de verkiezingsuitslag kans te maken om voor het eerst in de Ierse regering te komen. Fine Gael liet echter al snel weten niets te zien in een samenwerking en nu heeft ook Fianna Fáil de partij afgewezen. "We hebben de partijleider de vrijheid gegeven om met alle partijen in gesprek te treden, behalve met Sinn Féin", aldus parlementslid Niall Collins. Een samenwerking tussen Fianna Fáil en Fine Gael is volgens Collins nog niet ter sprake gekomen.

De radicale partij Sinn Féin was ooit de spreekbuis van de terroristische en nationalistische beweging IRA. Die oude banden zijn voor de andere partijen in Ierland reden om niet samen te werken met Sinn Féin.