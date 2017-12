Ferry met 300 passagiers aan boord loopt vast op zandbank in haven van Calais rvl SI

14u35

Bron: Voix du Nord, Belga 0 Voix du Nord De ferry 'Proud of Kent' van rederij P&O. Een ferry met 300 passagiers aan boord is vastgelopen voor de haven van Calais. De veerboot kwam door het hevige stormweer met windvlagen tot 120 km/uur in de problemen bij het verlaten van de haven. De evacuatie is momenteel bezig.

Un ferry s'échoue à #Calais, avec 210 personnes à bord https://t.co/xgqswwNfij pic.twitter.com/4ueGBXZNXg La VDN(@ lavoixdunord) link

De veerboot, de 'Proud of Kent' van rederij P&O, kwam vanmiddag in de problemen bij het verlaten van de haven. Door de hevige windvlagen werd de ferry tegen de ooststeiger geduwd, waar het vaartuig is vast komen te zitten op een zandbank. De boot was onderweg naar Dover in Groot-Britannië.

Volgens de prefectuur van het Franse departement vielen er geen gewonden. Het verkeer op zee is wel verstoord, zo is vernomen uit officiële bron. Er zijn 316 mensen aan boord, waaronder 208 passagiers. De passagiers worden van de ferry geëvacueerd.

"De boot ligt stabiel, de bemanning bekijkt momenteel hoe de boot opnieuw aan het varen te krijgen", aldus de prefectuur van Pas-de-Calais. Op zee waait er momenteel een wind met een snelheid van 90 à 110 km per uur.

Twee sleepboten proberen het voertuig momenteel los te trekken, maar dat lukt maar moeilijk.

De haven van Calais is een van de grootste van Europa voor het vervoer van passagiers en is de belangrijkste voor het transport van het vasteland naar Groot-Brittannië.

Meer dan negen miljoen reizigers staken in 2016 via de haven het Kanaal over.