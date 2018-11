Ferry botst tegen pier in San Francisco: “We maakten eerst nog een grapje omdat we veel te snel gingen” Sven Van Malderen

24 november 2018

14u09

Bron: VTM Nieuws 3 In San Francisco is een ferry tegen een pier gebotst. Twee mensen die aan boord zaten, raakten daarbij lichtgewond. De boot was eerder al tegen een ander dok gevaren. Volgens de kapitein zou een technisch mankement aan de basis gelegen hebben.

De ferry zal allicht vandaag nog weggesleept worden. Er zitten gaten in de romp en door de klap is ook de reling afgebroken.

Door de snelheid waarmee de ferry kwam aanzetten, werd snel duidelijk dat er iets scheelde. “Je zou denken dat we via de intercom gewaarschuwd zouden worden, maar wij hebben niets gehoord”, aldus passagier Jack Wahl.

“We maakten nog een grapje omdat we veel te snel gingen. Maar na dat eerste contact verging het lachen ons. Het was heel hectisch, op de boot was er veel geschreeuw”, voegt Gavin Martz toe.

Toeristen die op de pier iets aan het eten waren, zagen het gevaarte steeds dichterbij komen. “Ik zag die boot recht op ons afkomen. Uit schrik ben ik naar de andere kant van het restaurant gerend”, vertelt Angelina Sivoia.

De boot kan normaal 750 passagiers vervoeren, maar deze keer zaten er slechts 53 mensen op. Er komt een officieel onderzoek naar de oorzaak van de crash. Het computersysteem moet duidelijk maken hoe snel de ferry vaarde. De vijf crewleden zullen ondervraagd worden en een drugstest ondergaan, een standaardprocedure bij Golden Gate Ferry.