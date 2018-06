Femke Halsema (GroenLinks) wordt nieuwe burgemeester Amsterdam IB

28 juni 2018

07u19

Bron: ANP 22 Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema wordt de nieuwe burgemeester van Amsterdam. De gemeenteraad besloot haar gisterenavond voor te dragen, na urenlange geheime beraadslagingen. Zij wordt daarmee de opvolger van burgemeester Eberhard van der Laan, die op 5 oktober overleed. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad.

De GroenLinks-coryfee was jarenlang een gezichtsbepalende politica in Den Haag. Tussen 1998 en 2010 zat ze in de Tweede Kamer, vanaf 2002 als fractievoorzitter.

"Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door", zegt Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie. Ook diverse landelijke politici, zoals Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA), feliciteerden haar.

Petitie

Na haar Haagse periode was Halsema onder meer actief als boekenschrijfster, essayist en documentairemaakster. Ook bekleedde zij diverse advies- en bestuursfuncties. Halsema groeide op in Enschede en studeerde criminologie. Zij wordt wel omschreven als charmant en relativerend, maar sommigen vinden dat ze kan drammen. Dat Halsema niet bij iedereen geliefd is, blijkt uit een petitie onder de titel: 'Houd Halsema uit de Stopera'. Meer dan 7300 mensen hebben dit ondertekend.

De Nederlandse hoofdstad had sinds de jaren veertig altijd een PvdA'er als burgemeester. Na het overlijden van Van der Laan trad VVD'er Jozias van Aartsen tijdelijk aan als waarnemer. "We hebben heel lang goede PvdA-burgemeesters gehad, maar nu is het een andere tijd", reageerde PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. "We denken dat Halsema aan alle kwaliteiten en competenties voldoet om een hele goede burgemeester van de stad te zijn."

Halsema wordt waarschijnlijk in de zomer geïnstalleerd.

