Feministisch protestlied verovert steden en sociale media wereldwijd: "De verkrachter ben jij"

07 december 2019

08u51 50 Je zag het lied misschien al passeren op Facebook, Twitter of Instagram: ‘Un violador en tu camino’ ('Een aanrander op je weg’) is stilaan op weg om d é wereldwijde protestsong tegen geweld en seksueel misbruik tegen vrouwen te worden. Het protestlied komt oorspronkelijk uit Chili, waar een feministische groep de performance bedacht om aandacht te vragen voor het thema dat in de hele Spaanstalige wereld fel leeft.

‘Femicidio’, heet het in het Spaans: femicide of geweld dat specifiek tegen vrouwen is gericht. Vooral in Zuid-Amerikaanse landen, maar ook in Spanje zelf, is er al geruime tijd aandacht voor het probleem. De Chileense feministische actiegroep Las Tesis werkte het lied en de bijbehorende performance uit voor een protestmars op 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Nadat het eerst vooral in de Spaanstalige wereld werd opgepikt, doet het nu wereldwijd de ronde. Het lied dook al op in Parijs, Londen, New York, Vancouver, Amsterdam en Berlijn.

De tekst klaagt vooral het machismo en patriarchaat aan, dat “een rechter is die ons berecht omdat we geboren zijn”. Geblinddoekt zingen de vrouwen: “Onze straf is het geweld dat je niet ziet”, verwijzend naar het vaak verborgen huiselijk geweld tegen vrouwen. “Het is femicide. Straffeloosheid voor mijn moordenaar. Het zijn de verdwijningen. Het is het geweld”, klinkt het vooraleer het refrein losbarst: “De schuld lag niet bij mij, noch bij waar ik was, noch bij hoe ik gekleed was.”

Het lied verwijst ook specifiek naar de staat als “onderdrukker”. “De verkrachter ben jij. De agenten. De rechters. De staat. De president. De onderdrukkende staat is een verkrachtende macho.”

