Femen voert actie tegen "oorlogsmisdadigers” in Parijs: “Ze komen vrede vieren terwijl ze oorlog prediken” AW

10 november 2018

11u19

Bron: Belga 0 Drie activistes van de feministische protestbeweging Femen voerden vandaag onder de Arc de Triomphe in Parijs actie om te protesteren tegen de aanwezigheid van "oorlogsmisdadigers" onder de staatsleiders die uitgenodigd zijn om de herdenkingsplechtigheden van 11 november bij te wonen in de Franse hoofdstad.

Met een bloemenkrans in het haar, blote borsten en de vuist in de lucht, riepen de vrouwen: "Welcome war criminals!". Op hun torso stond te lezen: "fake peacemakers, real dictators”. Morgen vindt er dan aan de Triomfboog in Parijs een ceremonie plaats waar meer dan zeventig staats- en regeringsleiders aanwezig zullen zijn, onder wie de Russische president Vladimir Poetin.



"We zijn naar hier gekomen om te protesteren tegen de komst van staatsleiders die de vrede onrecht aandoen. De meeste zijn dictators die de mensenrechten in hun land niet respecteren", zo zei de 24-jarige Lara Lacroix. "Ze komen de vrede vieren terwijl ze oorlog prediken", klonk het nog, zonder namen te noemen.

Na enkele minuten werden de drie vrouwen weggeleid door de politie.