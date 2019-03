Felle windstoot doet vrachtwagen kantelen

Christelle Zitu

14 maart 2019

18u18

Bron: KameraOne 7

In de Amerikaanse staat Texas is een vrachtwagen “omgewaaid”. De sterke windstoot van 120 kilometer per uur was meer dan genoeg om voor chaos te zorgen. Het was niet het enige ongeval in die omgeving. Ook verderop zijn er twee andere vrachtwagens omgekanteld door de wind. Het Texaanse departement voor Transport en Voertuigen adviseert bestuurders om uiterst voorzichtig te zijn in deze winderige omstandigheden. Dat blijkt duidelijk uit deze beelden.

