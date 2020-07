Felle wind wakkert bosbranden aan in Griekenland ISA

10 juli 2020

13u54

Bron: BELGA 2 Na verscheidene dagen zonder neerslag en met temperaturen rond de 36 graden zijn de voorbije 24 uur 37 bos- en natuurbranden uitgebroken in Griekenland. Sterke wind wakkert de branden steeds weer aan.

De brandweer zette heel wat manschappen, voertuigen en blusvliegtuigen in. De centrale van de brandweer meldde vrijdag voorts dat ten oosten van Athene in het vakantieoord Vari een SOS-Kinderdorp geëvacueerd werd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Griekenland worden sinds 2018 bij het minste gevaar dorpen en zomerkampen voor kinderen ontruimd wanneer in de omgeving een bosbrand uitbreekt. In juli van dat jaar kwamen meer dan honderd mensen om het leven bij bosbranden ten oosten van Athene.