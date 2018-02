Felle kritiek van Rusland: "Nederland verspreidt voortdurend fake nieuws over ons" FT

13 februari 2018

16u29

De Russische ambassade haalt in een persverklaring stevig uit naar Nederland. Dat doet het na de heisa rond minister Halbe Zijlstra, die gelogen had over een ontmoeting met president Poetin.

Volgens de Russen verspreidt Nederland voortdurend anti-Russische propaganda en wordt het land systematisch afgeschilderd als vijandig en agressief. De relatie tussen Nederland en Rusland wordt "overschaduwd" door een "ongekende anti-Russische veldtocht" die de media in Nederland voeren.

"Nederlandse functionarissen doen voortdurend ongefundeerde uitspraken over ons", klinkt het. "De media verspreiden graag het idee dat wij geobsedeerd zijn door het creëren van een 'Groot Rusland'. Ze schrijven ons de ambitie toe dat wij opnieuw een Sovjetrijk willen stichten. Bovendien wordt dat aangenomen als iets vanzelfsprekends, zonder dat die uitspraken getoetst worden. Is dit niet een voorbeeld van fake nieuws? We hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat Nederland zal beseffen dat Rusland een onmisbare partner is in de strijd tegen tal van bedreigingen en nieuwe uitdagingen."

Morgen brengt de Nederlandse minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) trouwens een werkbezoek aan Rusland. In het persbericht dat daarover werd verstuurd, wordt met geen woord gerept over de leugenachtige uitspraken die hij in 2006 deed. Zo heeft Zijlstra nooit een ontmoeting met Poetin gehad, wat hij aanvankelijk beweerde.

Dat Nederland een haatcampagne voert, wijten de Russen ook aan het "vooringenomen onderzoek" dat gevoerd wordt naar vliegtuigcrash MH17. Volgens hen is dat één van de redenen voor de slechte relatie tussen beide landen.