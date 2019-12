Felle kritiek op Saudisch voorzitterschap van de G20 na moord op journalist Khashoggi ttr

01 december 2019

Bron: anp, belga 0 Saudi-Arabië wil met zijn voorzitterschap van de Groep van 20 onder meer op de thema's vrouwen, klimaatverandering en technische vooruitgang inzetten. Het koninkrijk krijgt echter veel kritiek sinds de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. De Saudische kroonprins, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud, wordt er onder meer van verdacht achter de brute moord te zitten.

Saudi-Arabië lost Japan vandaag af aan het hoofd van de groep van leidende economische mogendheden, die twee derde van de wereldbevolking en 85 procent van de wereldwijde economische verrichtingen vertegenwoordigt. Het conservatieve koninkrijk krijgt veel kritiek na de moord op journalist Jamal Khashoggi vorig jaar en wegens de mensenrechtentoestand en de betrokkenheid bij de oorlog in Jemen. Ook het Saudische voorzitterschap van de G20 is daardoor omstreden.

Het Saudische voorzitterschap van de G20, dat vandaag begon, moet voorwaarden scheppen “waarin alle mensen, vooral vrouwen en jongeren, kunnen leven, werken en succes hebben”, deelde het koninkrijk afgelopen nacht mee. Wereldwijd gezien zijn de rechten van vrouwen in weinig landen zo beperkt als in Saudi-Arabië. Ze zijn onder meer onderworpen aan strenge kledingvoorschriften. Hoewel enkele regels versoepeld werden, hebben vrouwen voor veel beslissingen in het leven nog steeds de toestemming van een mannelijke voogd nodig. Verscheidene vrouwenrechtenactivisten werden bovendien in de gevangenis opgesloten.

De komende topbijeenkomst van de G20 vindt op 21 en 22 november 2020 in de hoofdstad Riyad plaats. Het wordt de eerste G20-top in de Arabische wereld. Tot de G20 behoren de Europese Unie en negentien economisch vooraanstaande landen.