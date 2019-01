Félix Tshisekedi legt eed af als nieuwe president Congo LH

24 januari 2019

16u38

Félix Tshisekedi heeft vandaag in Kinshasa de eed afgelegd als nieuwe president van Congo, in aanwezigheid van zijn voorganger Joseph Kabila. Het gaat om de eerste vreedzame machtsoverdracht sinds het land in 1960 zijn onafhankelijkheid van België uitriep.

Volgens commentatoren van de Congolese omroep RTNC was het een zeer "ontroerende" ceremonie. Tshisekedi beloofde "zich enkel te laten leiden door het algemene belang en de mensenrechten te respecteren", "de onafhankelijkheid en integriteit" van het land te bewaren en "al zijn inspanningen te wijden aan de bevordering van het algemene welzijn en de vrede". "Onze Congo zal geen Congo van haat en stamverbanden zijn", zei Tshisekedi nog. "Met onze strijd zullen we het leven van elke burger verbeteren."

De kersverse president moest zelf even de ceremonie verlaten in het gezelschap van medisch personeel. Enkele minuten later dook hij opnieuw op en ging hij verder met zijn toespraak. Hij verklaarde dat hij zich even niet goed voelde.

Zoals voorgeschreven door het protocol, kreeg Tshisekedi ook een exemplaar van de grondwet en het wapenschild. Vervolgens kreeg hij een staande ovatie van de aanwezigen en een omhelzing van Kabila. De 55-jarige Tshisekedi neemt nu officieel de macht over van Kabila, die 18 jaar president was.

In de nacht van zaterdag op zondag bevestigde het Congolese Grondwettelijk Hof de overwinning van Tshisekedi bij de verkiezingen van vorige maand. Martin Fayulu, een andere oppositiekandidaat, had beroep ingediend bij dat Hof omdat Tshisekedi's winst volgens hem niet het resultaat is van de verkiezingen, maar van een achterkamerdeal tussen uittredend president Joseph Kabila en Tshisekedi.