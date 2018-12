Felipe (8) was tweede kind dat leven liet in gevangenschap aan Amerikaanse grens. Dit is zijn hartverscheurende verhaal KVDS

28 december 2018

16u48

Ze kwamen uit een arm bergdorpje in het westen van Guatemala en hoopten op een beter leven in de Verenigde Staten. Agustin Gomez Perez (47) had gehoord dat je meer kans maakte om de grens over te raken met een kind. En daarom nam hij zijn zoontje Felipe (8) mee. De jongen werd het tweede kind dat in Amerikaanse hechtenis stierf. Dit is zijn hartverscheurende verhaal.

Het was de stiefzus van Felipe die het gisteren vertelde aan de Amerikaanse krant The Washington Post. “Het was de droom van Felipe om naar de VS te gaan”, aldus Catarina Gomez Lucas (21).

Schulden

De jongen had dan ook niet veel, thuis in Yalambojoch. Hij woonde samen met zijn papa Agustin – een landbouwer – en zijn tweede vrouw Catarina Alonzo (32) in een huis dat bestond uit één kamer. Agustin verdiende amper 4 euro per dag met het verbouwen van maïs en bonen en was in de schulden geraakt omdat hij zijn rekeningen niet kon betalen. De enige uitweg leek een tocht naar de VS. Hij wilde er werk zoeken en geld verdienen, zodat zijn gezin eindelijk uit de problemen zou raken.





Agustin had gehoord dat de kans om de grens over te raken groter was als je een kind bij je had en daarom besloot hij één van zijn vier kinderen mee te nemen. Wie zich aan de grens aanbiedt met een kind, komt immers snel weer vrij in afwachting van zijn hoorzitting. Ook smokkelaars weten dat en daarom rekenen ze vaak minder dan de helft van de normale prijs voor de trip. (lees hieronder verder)

Ook dat laatste speelde mee in de beslissing van Agustin en Catarina. Want ze hadden al een schuldenput van 5.600 euro. Hun keuze viel op Felipe (8). Hij was één van de drie zonen van het koppel, dat verder maar één dochter had. Volgens zijn zus was hij heel gelukkig toen hij het hoorde. Hij zou nu naar school kunnen gaan, in een nieuw huis kunnen wonen en kleren kunnen kopen voor zijn broers en zusje. Hij wilde ook een nieuwe fiets. Net als een andere jongen uit het dorp, die er één had kunnen kopen met het geld dat zijn vader opgestuurd had.

Twee weken geleden vertrokken vader en zoon. Na een lange tocht door Mexico bereikten ze veilig de Amerikaanse grens. Daar werden ze in hechtenis genomen. De Amerikaanse dienst Binnenlandse Veiligheid meldde dat ze in goede gezondheid waren. Maar op dag 6 ging het fout. (lees hieronder verder)

Volgens zus Catarina belde haar vader haar maandag om te zeggen dat Felipe klaagde over buikpijn. “Ik hoorde hoe hij zachtjes tegen mijn broertje zei dat hij nu niet ziek mocht worden. ‘We moeten het nog een paar dagen volhouden’, zei hij. ‘Ik ga niet sterven, papa’, hoorde ik Felipe antwoorden.”

Maar de jongen kreeg koorts en toen die bijna 40 graden bedroeg, bracht de grenspolitie hem naar het ziekenhuis. De dokters keken het anderhalf uur aan, gaven hem antibiotica en ibuprofen en stuurden hem terug naar de cel in New Mexico waar hij vandaan kwam. “Volgens mijn vader zeiden de dokters dat het wel goed zou komen”, aldus Catarina.

Bloed

Dat bleek niet het geval. Rond 19 uur begon Felipe plots over te geven. Volgens zijn vader zat er bloed in het braaksel en kwam er ook bloed uit zijn neus, iets wat de Amerikaanse autoriteiten niet wilden bevestigen. Volgens Binnenlandse Veiligheid weigerde de vader wel medische hulp omdat zijn zoon zich even daarvoor beter leek te voelen. (lees hieronder verder)

Maar tegen 22 uur was zijn toestand erg slecht. Volgens Binnenlandse Veiligheid leek de jongen lethargisch en was hij misselijk. Daarop werd hij weer naar het ziekenhuis gebracht. Daar ging hij heel snel achteruit. “Volgens mijn vader zei Felipe dat zijn buik pijn deed en dat hij moeite had met ademhalen”, aldus zus Catarina. “Mijn vader begon te wenen: ‘Dit kan niet. Laat me niet alleen. We moeten onze droom waarmaken’, zei hij.” Even na middernacht stierf Felipe.

De familie is ontroostbaar en heeft de Amerikaanse overheid gevraagd om het lichaam van de jongen vrij te geven, zodat hij in Guatemala begraven kan worden. Ze hoopt ook dat de vader van de jongen in de VS mag blijven om er te werken “zodat de dood van Felipe niet voor niets was”. (lees hieronder verder)

Felipe was al het tweede kind dat in een maand tijd stierf in hechtenis in de Verenigde Staten. Eerder deze maand overleed ook al een meisje van 7 uit Guatemala enkele uren nadat ze was opgepakt door de grenspolitie. Jakelin Caal had ook hoge koorts gekregen en stierf in het ziekenhuis.

Kinderen

De dood van de kinderen heeft in de VS intussen een hevig debat doen ontstaan. Volgens de Democraten brengt president Donald Trump migrantenkinderen in gevaar door hen dagenlang vast te houden in cellen die voor volwassenen bedoeld zijn.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen heeft gisteren alvast een onderzoek bevolen en wil dat kinderen aan de grens vroeger en intensiever medisch onderzocht worden.