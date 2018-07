Feestvierders lokken met gratis drankjes mag niet langer in Benidorm na drugsgeweld mvdb

07 juli 2018

12u16

Bron: The Sun - EuroWeekly 0 Feestvierders in de uitgaanswijk van Benidorm mogen niet langer naar binnen worden gelokt met gratis alcoholische drankjes. De politie in de Spaanse badplaats wil zo paal en perk stellen aan het drugsgeweld in de Engelse uitgaanswijk Zone Inglesa.

Volgens de politiechef Lorenzo Martinez doen drugsdealers en hun hulpjes zich steeds vaker voor als discotheekproppers.

Ze proberen zo toeristen een dancing binnen te lokken met de belofte van gratis drankjes. Eens binnen worden ze dan benaderd door drugsdealers die hen verdovende middelen proberen te verkopen. De politie nam de maatregel na een incident waarbij woensdagavond drie mensen werden beschoten aan de Calle Mallorca. De speurders vermoeden dat het om een afrekening gaat. Albanese en Marokkaanse bendes bekampen elkaar om de controle over de drugshandel in de uitgaanswijk. Twee van de drie beschoten personen hebben de Marokkaanse nationaliteit. De man die in het ziekenhuis moest worden opgenomen is een Britse toerist die toevallig voorbij kwam gewandeld.

Het stadsbestuur wil op korte termijn ook meer bewakingscamera's plaatsen om de nachtelijke overlast door dronken toeristen te bekampen. Bedoeling is om zo het vertrouwen te behouden en de veiligheid te waarborgen voor de tienduizenden reguliere toeristen.