Feestvierder (31) geïdentificeerd die lege fles uit trein tegen hoofd meisje (2) gooide Kees Graafland

04 november 2019

06u55

Bron: AD.nl 0 De Duitse politie heeft de persoon gevonden die vrijdag vanuit een voorbijrijdende partytrein een lege fles tegen het hoofd van een tweejarig meisje gooide. Het gaat om een 31-jarige man. Hij is verhoord en voorlopig vrijgelaten. Het meisje raakte zwaargewond en verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

De Duitse krant Bild meldt de identificatie van de man. Volgens openbaar aanklager Henner Kruse gaat de politie niet uit van opzet. De man wordt wel verdacht van nalatigheid.

Het opmerkelijke incident vond vrijdag plaats in het station van Kamen bij Dortmund (Noordrijn-Westfalen). Een vader wandelde met zijn dochtertje op de arm het perron op, toen het kind op het hoofd werd geraakt door de fles. De lege fles kwam uit een feesttrein: in de trein werd muziek gedraaid en feest gevierd. De politie liet de trein stoppen in het station van Greven. Alle 500 passagiers werden gehoord en moesten zich identificeren.

Getuigenverhoren

Niemand reageerde daarna op een oproep van de onderzoekers aan de dader om zich te melden. Na urenlang oponthoud mocht de trein daarna verder naar Norderney, maar van een feeststemming was geen sprake meer. De autoriteiten maakten bekend alle ingezamelde gegevens te gaan bekijken en dat de passagiers later opnieuw zouden worden gehoord.

Die verhoren leidden uiteindelijk tot de identificatie van de dader. De man is verhoord en voorlopig weer vrijgelaten. Het meisje raakte zwaargewond en verkeerde zaterdagochtend nog in levensgevaar, maar dat is na een operatie geweken, aldus Duitse media. Volgens de politie is haar toestand nu stabiel.