Feestdagen voor iedereen. Grootste Colombiaans misdaadsyndicaat neemt kerstvakantie kv

18u18

Bron: Belga 0 AFP Een agent van de Colombiaanse drugsbrigade bij een lading in beslag genomen cocaïne van de Clan del Golfo. De machtigste criminele organisatie in Colombia heeft eenzijdig een bestand aangekondigd. Omdat de kerstperiode begint, zal de groep vanaf nu alle militaire operaties in heel het land staken. Dat deelde de Clan del Golfo (Golfclan) vandaag mee.

Hoelang het bestand zal duren, is nog niet duidelijk. De bende riep andere misdaadsyndicaten en rebellenorganisaties op eveneens de wapens te laten zwijgen.

De Colombiaanse politie kondigde reeds aan de strijd tegende Golfclan onverminderd te zullen voortzetten. "Voor ons is die wapenstilstand van geen enkel belang. Het gaat om een criminele organisatie, die mensen bedreigt, afperst, vermoordt en in drugs handelt," zei de politiebaas van de regio Urabá, het bastion van de bende, kolonel Juan Carlos Soler, op radiozender RCN. "Ze moeten zich overgeven en verantwoording afleggen voor hun misdaden. We hebben het bevel gekregen hen te blijven bestrijden."

Paramilitairen

De Golfclan is ontstaan uit rechtse paramilitairen. De bende is verwikkeld in drugssmokkel, illegale mijnbouw en afpersing. Ze wordt ook verantwoordelijk geacht voor vele moorden en ontheemdingen. Clanbaas Dairo Úsuga alias 'Otoniel' is de meestgezochte man van het land. Er is een premie van vijf miljoen dollar uitgeloofd voor wie hem in de handen van Justitie kan spelen.

Machtsvacuüm opvullen

Onlangs had de Golfclan een capitulatie aangeboden. Politieke onderhandelingen over een vredesakkoord zoals met de linkse guerrillabeweging Farc sloot de regering al uit. "Ze willen zich profileren naar een politieke organisatie, maar dat is uitgesloten", zei Soler. Het leger en de politie pakken het misdaadsyndicaat hard aan en hebben al een resem kopstukken gevat of gedood.

Nadat de Farc de gewapende strijd had afgezworen, vreesden veiligheidsexperten dat criminele bendes zoals de Golf-clan zouden proberen het machtsvacuüm in voormalige Farc-gebieden in te palmen om de lucratieve drugshandel van de rebellen over te nemen.

Colombia is de grootste producent van cocaïne ter wereld. Volgens een rapport van de Verenigde Naties groeide het teeltareaal voor cocastruiken in Colombia met 52 procent naar 146.000 hectare. Daaruit kan jaarlijks 866 ton cocaïne gewonnen worden.