Feelgoodverhaal eindigt in mineur: koppel dat ingezameld geld voor dakloze zelf uitgaf, moet nu ruim 300.000 dollar terugbetalen AW

31 augustus 2018

14u41

Bron: ANP 5 Een Amerikaans stel dat 400.000 dollar (ruim 341.000 euro) ophaalde voor een dakloze man, moet het geld terug afstaan. Dat besloot een rechter nadat ruzie was ontstaan over hoe de donaties die ze inzamelden ook door hen waren uitgegeven.

Het juridische gevecht begon als een feelgoodverhaal. De dakloze Johnny Bobbitt (28) had zijn laatste twintig dollar gebruikt om benzine te kopen voor een gestrande automobiliste. De vrouw en haar vriend waren ontroerd door het gebaar en begonnen online een actie voor Bobbitt via GoFundMe. Vervolgens vertelden het koppel en de dakloze man hun verhaal in televisieshows waarna duizenden mensen geld overmaakten. Meer dan 14.000 mensen stortten, ontroerd door het relaas, een bijdrage.

Ingezamelde geld opgesmost voor eigen geluk

Inmiddels is de relatie tussen Bobbitt en het stel verzuurd. Het stel kocht de afgelopen maanden een dure BMW, gingen op exclusieve en dure reisjes en zijn nochtans geen grootverdieners. De vrouw, Kate McClure, is receptioniste en haar vriend Marc D'Amico werkt als schrijnwerker. De enige verklaring voor hun plotse en losbandige leven is het ingezamelde geld meent de dakloze man.

De advocaat van de Johnny Bobbit zegt dat slechts 75.000 dollar is terechtgekomen bij zijn cliënt, in de vorm van een mobilhome, een tv, laptop en twee gsm's. Het stel betwist dat en zegt ruim 200.000 dollar te hebben uitgegeven aan de man. Ze hadden eerder aangegeven de rest achter te houden tot Bobbitt van zijn drugsverslaving af is en werk zoekt. "Indien hij drugs blijft gebruiken en werkloos blijft, verbranden we nog liever het geld", meldden McClure en D'Amico.

Overgebleven geld terugbetalen

De rechter heeft nu besloten dat het overgebleven geld moet worden gestort in een fonds dat wordt beheerd door advocaten van Bobbitt. Ook moet worden uitgezocht waar de donaties aan zijn uitgegeven.