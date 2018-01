FedEx bezorger redt kind uit appartement bezaaid met menselijke en dierlijke uitwerpselen Jolien Meremans

27 januari 2018

12u48

Bron: nypost 2 Vrijdag werd een 5-jarige jongen door een FedEx bezorger gered. De jongen zat opgesloten tussen de ratten in een appartement in Bronx, het meest noordelijke stadsdeel van New York City. De moeder en vader beweerden dat het kind zelfstandig genoeg was om alleen te blijven.

Gisteravond vond een bezorger van FedEx tussen een tiental ratten een vijfjarige jongen in een appartement in Bronx. De ouders van de jongen lieten hem in de ochtend alleen achter in een stinkend appartement bezaaid met afval, menselijke én dierlijke uitwerpselen.

De bezorger had een handtekening op een pakje nodig en klopte daarvoor op de deur van het appartement. De kleine jongen antwoordde dat er niemand thuis was, waarop de bezorger nogmaals naar het kind zijn ouders vroeg. Zijn antwoord kwam snel: “Ze zijn niet thuis”.

Verlossing

Omdat de bezorger zich zorgen maakte, snelde hij naar het politiebureau in de buurt om hulp te vragen. De agenten kwamen meteen ter plaatse en konden door middel van een geforceerde deurknop de jongen uit zijn lijden verlossen.

De ouders van de jongen Wilferd Lewis (59), en Charlotte Lewis (48) werden gearresteerd en beschuldigd van het in gevaar brengen van het welzijn van hun kinderen. De politie ontdekte in het appartement niet alleen het kind, maar ook uitwerpselen, vuilnis, maden en ratten. Dat alles zorgde ervoor dat de broer en zussen van de jongen - twee meisjes (12 en 13) en een 15-jarige dove jongen- door stedelijke kinderverzorgers naar Montefiore, een ziekenhuis in Bronx, werden overgebracht voor verder medisch onderzoek.

Zelfstandig

De vader beweerde dat zijn 5-jarige zoon zelfstandig genoeg was en zichzelf kon verzorgen. Zijn broer en zussen zaten op het moment van het voorval wel op school. Het gezin kwam al eerder in contact met de Children’s Services, maar er werd nooit eerder ingegrepen. Wat er nu met de vier kinderen zal gebeuren, is nog onduidelijk.