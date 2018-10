Federale regeringspartijen afgestraft in Beieren IB

15 oktober 2018

01u44

Bron: Belga 0 Wat opvalt bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren: vooral de partijen die het ook op federaal niveau voor het zeggen hebben, worden afgestraft. Verschillende Duitse media vrezen dan ook gevolgen voor het federale niveau van Angela Merkel.

De voorheen almachtige CSU kan in Beieren niet langer alleen regeren. De christen-democraten zouden stranden op zowat 37,2 procent, 10 procentpunt minder dan bij de vorige verkiezingen en het op één na slechtste resultaat ooit. Het verlies voor de SPD is zondag nog groter. De sociaal-democraten halen minder dan 10 procent (9,6 procent) van de stemmen.

Toch stond de Beierse premier Markus Söder (CSU) gisterenavond niet te lang stil bij het slechte resultaat. Ja, dat is pijnlijk, klonk het, maar tegelijk eiste hij de coalitievorming op. De CSU blijft immers de grootste partij in Beieren en kreeg volgens Söder nog altijd een duidelijk mandaat om te regeren, zo bericht de lokale zender BR24. Die acht een coalitie tussen CSU en Freie Wähler (FW), een groepering van gemeentelijke partijen die 11,7 procent van de stemmen haalden, het meest waarschijnlijk.

Groenen grootste oppositiepartij

De grootste oppositiepartij in Beieren worden de Groenen, met 17,6 procent van de stemmen. De rechtspopulistische AfD slaagt er met 10,3 procent in om opnieuw een zitje in een regionaal parlement te veroveren. AfD is nu in vijftien van de zestien Duitse deelstaten vertegenwoordigd.

De krant Die Welt vreest intussen dat de uitslag in Beieren wel het eens het einde van de coalitie (GroKo) van Angela Merkel zou kunnen betekenen. De druk op Seehofer om af te treden als partijvoorzitter van CSU neemt toe.