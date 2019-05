Federale rechter blokkeert abortusverbod in Mississippi kv

25 mei 2019

02u59

Bron: Reuters, NBC News 0 In de Amerikaanse staat Mississippi heeft een federale rechter vandaag de strenge abortuswet geblokkeerd die er eerder dit jaar werd goedgekeurd. De wet stelt dat artsen die de procedure uitvoeren bij meisjes en vrouwen die meer dan zes weken zwanger zijn, hun vergunning kunnen verliezen. Volgens de rechter schendt de wet echter het recht op gezondheidszorg voor vrouwen.

Net als in veel andere Amerikaanse staten wil Mississippi abortus verbieden wanneer er een hartslag bij de foetus kan gehoord worden. Dat is meestal rond de zes weken, wanneer veel vrouwen nog niet eens weten dat ze zwanger zijn. Gouverneur Phil Bryant bekrachtigde de wet in maart, maar de Jackson Women’s Health Organization, een abortuskliniek in Jackson, Mississippi daagde Thomas Dobbs, die het departement voor volksgezondheid in de staat leidt, voor de rechter.

“Hier gaan we weer”

“Hier gaan we weer. Mississippi heeft een nieuwe wet goedgekeurd die abortus verbiedt voor (er sprake is van, red.) levensvatbaarheid”, schreef rechter Carlton Reeves in zijn oordeel. “Door abortus te verbannen na de detectie van een hartslag, ontkent (de wet) SB 226 een vrouw de vrije keuze, die centraal staat bij persoonlijke waardigheid en autonomie.”



Reeves oordeelde vorig jaar al dat de vorige wet, die abortus verbood na vijftien weken zwangerschap, eveneens ongrondwettig was. De staat vecht die beslissing aan en zal vermoedelijk ook de huidige uitspraak aanvechten.



De nieuwe abortuswet in Mississippi stelt dat artsen hun vergunning kunnen verliezen als ze een abortus uitvoeren na zes weken zwangerschap. De wet voorziet een uitzondering voor zwangerschappen die het leven van de moeder in gevaar brengen, maar niet voor zwangerschappen die het gevolg zijn van incest of verkrachting.

Ultiem doel: herroeping legalisering abortus

Ook in de staten Kentucky, Mississippi, Georgia, Missouri, Ohio, Louisiana en Alabama werden dergelijke strenge abortuswetten al goedgekeurd door de lokale volksvertegenwoordigers. In veel andere staten liggen ze nog op tafel. De staten gaan ervan uit dat federale rechters het verbod in de meeste gevallen zullen herroepen, maar hopen dat de zaak uiteindelijk voor het Amerikaanse Hooggerechtshof wordt gebracht. Aangezien vier van de negen rechters daar momenteel conservatief zijn, hopen de staten dat het hof de uitspraak Roe v. Wade, die in 1973 abortus legaliseerde, zal herroepen.

Alabama aangeklaagd

Vrijdag spanden Planned Parenthood, een Amerikaanse non-profitinstelling die gezondheidszorg voorziet voor vrouwen, en de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) een proces aan tegen Alabama wegens de extreem strenge wet die recent in de staat werd gestemd. Alabama wil immers een totaalverbod op abortus, met uitzondering van zwangerschappen waarbij het leven van de moeder in gevaar is, of het kind een dodelijke afwijking heeft. De wet, die op 15 mei werd ondertekend door de Republikeinse gouverneur Kay Ivey, is de strengste van het land. Artsen die de procedure uitvoeren, riskeren tot 99 jaar cel.

“Dit gevaarlijke, immorele en ongrondwettige verbod bedreigt de levens van mensen en hun welzijn en we klagen hen aan om de rechten van onze patiënten te beschermen”, zegt Leana Wen, voorzitter van de Planned Parenthood-koepel in de VS.

De ACLU en Planned Parenthood verkregen in maart al dat een rechter het abortusverbod in Kentucky tegenhield. De twee organisaties hebben ondertussen ook een proces aangespannen in Ohio en bereiden een rechtszaak voor in Georgia.

