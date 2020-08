Federale expertengroep bespreekt morgen mogelijke aanpassing kleurencodes voor reizen MDG TTR

03 augustus 2020

13u57 80 Europese regio’s krijgen een kleurcode toegewezen waarop het reisadvies wordt gebaseerd. De federale expertengroep Celeval bespreekt een aanpassing van de kleurencodes voor reizen van en naar het buitenland tijdens de vergadering van morgen, zo bevestigt de FOD Volksgezondheid.



Het huidige systeem leidt tot frustraties zowel bij de Belgische vakantiegangers als de Europese landen waarvan de kleurencode wijzigt. Celeval bekijkt morgen in welke mate het mogelijk is het systeem aan te passen. Viroloog Steven Van Gucht, die de komende twee weken voorzitter is van Celeval, zei aan VTM NIEUWS dat wat hem betreft er voorlopig nauwelijks iets verandert aan de kleurencodes.

In het huidige systeem zijn er drie kleuren: groen, oranje en rood. Voor de groene bestemmingen gelden geen beperkingen, naar de oranje zones afreizen kan enkel onder bepaalde voorwaarden, zoals quarantaine en/of verplichte test. Vertrekken naar een rode zone voor een niet-essentiële reis, zoals toerisme, is niet mogelijk of niet toegelaten.

Voor wie terugkeert uit een rode zone, zijn een quarantaine en een test bij terugkeer in België verplicht. Bij een terugkeer uit een oranje zone wordt quarantaine en test aanbevolen. Er gelden geen verplichtingen of aanbevelingen voor wie terugkeert uit een groene zone.

Commotie

Dit weekend scherpte Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Zwitserse regio rond het Meer van Genève, met onder meer de steden Genève, Montreux en Lausanne, aan naar code rood. Ook delen van Bulgarije, Roemenië, Frankrijk en Spanje moesten eraan geloven. Wat betekent dat reizen naar die regio’s op dit ogenblik niet is toegelaten en reizigers die terugkeren verplicht in quarantaine moeten en een coronatest moeten ondergaan. De beslissing zorgde voor heel wat commotie.

“Niet te begrijpen. Wij hebben hier een social distancing van kilometers als we in de bergen wandelen. Geen drukke strandbars, maar rust en gezonde berglucht”, klinkt het bij enkele landgenoten die vertoeven in Zwitserland. Het land ging zondag terecht bij de Europese Unie om te vermijden dat andere Europese landen dezelfde maatregel zouden nemen als België.

