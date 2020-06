Fed verbiedt Amerikaanse banken aandeleninkoop na stresstest IB

26 juni 2020

00u43

Bron: ANP 0 De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, heeft het grote Amerikaanse banken tot en met september verboden om hun aandeelhouders te belonen door eigen aandelen in te kopen. Die beslissing volgt op een stresstest van Amerikaanse banken.

Die stresstest wees weliswaar uit dat de financiële concerns ook in het ergste crisisscenario overeind blijven, maar wegens onzekerheid over economisch herstel moeten banken voorzichtig omspringen met hun kapitaal.

De Fed voerde naast de jaarlijkse stresstest ook een analyse uit over de gevolgen van de coronapandemie voor grote banken. In het somberste scenario zouden de 34 onderzochte banken samen 700 miljard dollar verliezen door nooit terugbetaalde kredieten. Bij de meeste banken zou de kapitaalpositie ruimschoots voldoende zijn om die klap op te vangen, maar sommige kredietverstrekkers zouden wel erg dicht bij de ondergrens komen.

Voldoende eigen geld in kas houden

Wegens die onzekerheid moeten banken voldoende eigen geld in de kas houden. Naast het verbod op aandeleninkoopprogramma's, mogen banken van de Fed voorlopig ook hun dividend niet verhogen. Of ze een deel van hun winst mogen uitkeren, hangt er ook vanaf of ze voldoende winst hebben geboekt.

Veel Amerikaanse banken gaven eerder al aan hun inkoopprogramma's te staken.