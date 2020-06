Fed-baas: “Amerikaanse economie herneemt eerder dan verwacht” IB

30 juni 2020

00u45

Bron: Belga 0 De Amerikaanse economie herneemt sneller dan verwacht. Dat zegt Jerome Powell, voorzitter van de centrale bank (Federal Reserve) vandaag. "We zijn een nieuwe belangrijke fase ingegaan en we hebben dat eerder gedaan dan verwacht.”

Powell benadrukt wel dat productie en werkgelegenheid op veel lagere niveaus liggen dan voor de coronapandemie.

Sinds mei toont de grootste economie van de wereld tekenen van herstel, met meerdere indicatoren die weer in het groen staan. Toch zegt Powell dat de snelheid van het herstel "extreem onzeker" is.

Controle

"Dat zal in grote mate afhangen van het beheersen van het virus", klinkt het. Bovendien is een volledig herstel van de economie volgens hem "weinig waarschijnlijk" zolang de mensen niet het volledige vertrouwen hebben dat de pandemie onder controle is.

Dit jaar wordt uitgegaan van een krimp van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bbp) met 8 procent. Powell herhaalde wel dat de krimp van het bbp tijdens het tweede kwartaal ten gevolge van het coronavirus de zwaarste uit de Amerikaanse geschiedenis zou kunnen zijn.