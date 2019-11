FC Barcelona stelt nieuwe truitjes met politiek symbool voor: “Onze Catalaanse identiteit niet kwijtgeraakt” TT

14 november 2019

12u15 3 Voetbalclub FC Barcelona heeft nieuwe truitjes met een opvallend ontwerp voorgesteld waarmee het uitwedstrijden in de Spaanse competitie zal spelen. De shirts zijn volledig in het geel en hebben vooraan vier diagonale rode strepen die verwijzen naar de Catalaanse vlag, de ‘senyera’. Een politiek statement in turbulente tijden, maar FC Barcelona wil zijn afkomst naar eigen zeggen bewust niet onder stoelen of banken steken.

“Gedurende meer dan 120 jaar is de club uitgegroeid tot een organisatie die openstaat voor de wereld, en met de overtuiging dat sport bruggen kan bouwen tussen mensen”, zegt FC Barcelona in een mededeling. “Maar dat betekent niet dat de club zijn gevoel van Catalaanse identiteit, cultuur en waarden is kwijtgeraakt.”

Bij de nieuwe truitjes met de ‘senyera’ hoort ook de slogan ‘Ho portem dins’, ofwel ‘Het zit diep in ons’. Die moet “de essentie van Barça weergeven” en “een van de factoren die ‘meer dan een club zijn’ betekent: de trots om bij Barcelona en Catalonië te horen.”



De truitjes werden in een video voorgesteld door middenvelder Sergi Roberto en Vicky Losada, een van de topspeelsters in het vrouwenteam. “Het is een eer de vlag en de vier strepen te mogen dragen”, aldus Roberto.

“Zo diep als de Middellandse Zee”

“Het zit zo diep als een eeuwige herinnering”, klinkt het niet zonder fierheid in de video in het Catalaans. “Of een droom die je wakker maakt. Zo diep als de Middellandse Zee. Of de wortels van onze pijnbomen. Het is wat door onze aderen stroomt. En door dit kleine landje. Elk bos. Elk dorp. Zijn bergtoppen. Zijn straten. Het is de kracht van onze menselijke torens. Het licht in onze ogen. De Catalaanse rumba. Of de koude Tramontane (typische wind in de regio, red.). Waar we ook van komen: het zit diep in ons. Als een dappere schreeuw. Als onze filosofie. Zoals Basel, Londen, Rome, Parijs en Berlijn. Zoals La Masia (de jeugdacademie van FC Barcelona, red.). Zo veel jaren hebben we het gevoeld, en sinds 120 jaar zit het diep in ons.”

Bedoeling is dat de elf van Barcelona het nieuwe shirt aandoen bij bepaalde uitwedstrijden, en de primeur op 1 december kan meteen vuurwerk opleveren. De club trekt dan richting Spaanse hoofdstad Madrid, waar de match tegen Atlético Madrid op het programma staat. Op 18 december vecht Barcelona dan thuis de Clásico tegen Real Madrid uit, de wedstrijd die enkele weken geleden moest worden uitgesteld door de politieke onrust in de straten van de stad.

Identiteit

FC Barcelona is altijd al een voorvechter geweest van een sterke Catalaanse identiteit en het recht op zelfbeschikking voor de regio. Hun slagzin is niet voor niets ‘Més que un club’ (Meer dan een club), met bijvoorbeeld ook een sterke jeugdwerking en andere initiatieven om de Catalaanse bevolking bij de club te betrekken.

Een speciaal moment bij elke thuismatch is bijvoorbeeld de 17e minuut, wanneer de traditionele spreekkoren nog wat luider klinken met uitroepen voor onafhankelijkheid. Het tijdstip verwijst naar het jaar 1714, toen Barcelona in handen viel van de Spanjaarden en Catalonië zijn onafhankelijkheid kwijtraakte.

De club spreekt zich ook regelmatig uit in politieke kwesties, al mijdt ze wel politieke partijvoorkeuren. Vorige maand veroordeelde ze wel de strenge straffen die de Catalaanse separatistische leiders kregen voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. “Gevangenisstraffen zijn niet de oplossing”, vindt de club. “Een oplossing kan er enkel komen via politieke dialoog.”

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD FC Barcelona(@ FCBarcelona) link