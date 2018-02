FBI wist dat schutter Florida mensen wilde doden en wapenarsenaal aanlegde, maar deed niets LB

16 februari 2018

19u58

Bron: Reuters, Belga 3 Het bloedbad eergisteren in een school in Parkland, Florida, had vermeden kunnen worden. Dat moest de Amerikaanse politiedienst FBI vandaag toegeven. De FBI meldt dat het op 5 januari een waarschuwing over de dader van 17 moorden had ontvangen, maar dat niet had nagetrokken. De tipgever, die de dader goed kende, meldde hoe verzot Nikolas Cruz (19) op wapens was, dat hij verontrustende berichten op sociale media postte en zelfs dat hij "mogelijk" een aanval op een school plande. Nu blijkt de schutter een blanke suprematist te zijn.

Het niet nagaan van zulke tips is een afwijking van het standaard-protocol van de FBI.

FBI-baas Christopher Wray verklaarde die onachtzaamheid nu te betreuren. "De tip had moeten behandeld worden als een potentiële dreiging, maar de procedure is niet gevolgd".

De FBI wist dat Cruz, de 19-jarige die in een school 17 mensen doodschoot, had gesproken over zijn verlangen om mensen te doden. FBI-agenten wisten zes weken voor de schietpartij ook dat de jongeman wapens aan het verzamelen was. De getipte agenten lieten echter na de zaak te onderzoeken en informeerden ook hun collega's in Miami niet.

Verlangen te doden

Begin januari ontving de FBI, dat optreedt als misdaadonderzoeksdienst, informatie van iemand die Nikolas Cruz kende en de agenten waarschuwde dat de jongeman een aanslag beraamde. Die persoon liet het FBI ook weten dat Cruz verscheidene wapens bezat, dat hij een sterk verlangen toonde om mensen te doden, vaak afwijkend gedrag vertoonde en verontrustende posts deelde op sociale media.

De persoon die het FBI belde, zei bovendien dat Cruz wellicht een school in het vizier had. Die tip leidde naar nergens, zo verklaarde de FBI gisteren nog. De politiedienst verklaarde dat ze niet in staat waren geweest de persoon op te sporen die online de naam Nikolas Cruz gebruikte.

Blanke nationalistische groepering

De FBI kreeg de eerste tip omtrent Cruz al in september. De agenten werden gewezen op een commentaar die YouTube-gebruiker 'Nikolas Cruz' had gegeven waarin hij zijn wens uitdrukte "een professionele schoolschutter" te worden. Rond die tijd postte hij ook foto's op sociale media van een wapenarsenaal, waaronder verscheidene semi-automatische wapens.

Daarnaast wist het FBI dat Cruz lid was geworden van de blanke nationalistische groepering Republic of Florida en dat hij deelnam aan paramilitaire oefeningen van die organisatie.

Al die informatie, samen met het feit dat hij met mentale problemen kampte en drie keer van school werd gestuurd, volstond blijkbaar niet om hem op de radar van de FBI te doen oplichten.