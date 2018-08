FBI weerlegt tweet van Trump: "Hillary Clinton niet gehackt door Chinezen" kg

30 augustus 2018

12u06

Bron: NBC 0 De FBI betwist dat Hillary Clintons e-mailserver werd gehackt door Chinese cybercriminelen. Dat werd maandag beweerd door rechtse blog The Daily Caller, voordat president Donald Trump het verhaal de wereld instuurde via Twitter. De FBI laat weten dat er geen bewijs is voor de aantijgingen.

Volgens The Daily Caller zou een Chinees bedrijf in Washington de privéserver van Clinton hebben gehackt tijdens de verkiezingscampagne in 2016 en ervoor hebben gezorgd dat exemplaren van al haar e-mails automatisch werden gedeeld met het bedrijf. De blog meldde dat op gezag van twee "anonieme bronnen". Het bericht vergaarde echter pas veel media-aandacht toen president Trump het verhaal verkondigde op Twitter.



In een eerste tweet schreef Trump gisteren: “Zijn ze zeker dat het niet gewoon Rusland was (grapje!)? Wat is de kans dat de FBI en de DOJ [het Amerikaans ministerie van Justitie, nvdr] hier bovenop zitten?” In daaropvolgende tweets haalde hij het verhaal nog verschillende keren aan.

"Geen bewijs"

Amper zestien uur na de eerste tweet heeft de FBI nu ook publiekelijk gereageerd op de beschuldigingen. Een woordvoerder laat aan NBC News weten dat er geen “bewijs is dat de servers gecompromitteerd” werden. Dat werd in juni al aangetoond in een rapport van het Amerikaans ministerie van Justitie, na het onderzoek naar Clintons gebruik van een privéserver tijdens haar loopbaan als minister van Buitenlandse Zaken.

Report just out: “China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.” Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link