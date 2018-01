FBI waarschuwt voor geheim rapport dat Republikeinen willen vrijgeven: "Belangrijke zaken weggelaten" kv

De FBI heeft vandaag zich vandaag openlijk uitgesproken tegen het plan van het Witte Huis om een geheim rapport van het Inlichtingencomité van het Huis van Afgevaardigden vrij te geven. Daaruit zou blijken dat de FBI en het ministerie van Justitie vooringenomen zijn tegen Trump. In een publieke waarschuwing deelt de FBI mee dat het rapport van de Republikeinen echter belangrijke informatie achterwege laat, waardoor de waarachtigheid van het document in het gedrang komt.

De FBI heeft "ernstige bezorgdheden" omtrent de accuraatheid van het rapport-Nunes, genoemd naar de Republikeinse voorzitter van de commissie, Devin Nunes, en heeft onvoldoende tijd gehad om het rapport door te nemen, zo deelt de instelling mee in een zeldzame openbare mededeling. Volgens FBI-baas Christopher Wray schetst het rapport een onjuist beeld. Het is daarmee de eerste keer dat Wray, die sinds 1 augustus aan het hoofd van de FBI staat, publiekelijk ingaat tegen president Donald Trump.

Britse spion

Uit het rapport blijkt volgens de Republikeinen een duidelijke anti-Trumphouding van de FBI en het ministerie van Justitie bij hun aanvraag om Carter Page, een adviseur van Trump, af te luisteren.

In de tekst staat naar verluidt dat de FBI en het ministerie van Justitie de zogeheten FISA-rechtbank onvoldoende duidelijk hebben gemaakt dat ze hun afluisterverzoek deels baseerden op onderzoek dat is gefinancierd door de Democraten, die oppositie voeren tegen Trump.

Bronnen vertelden aan de New York Times dat onderzoeker Christopher Steele in de aanvraag is omschreven als een betrouwbare FBI-bron. De voormalig geheim agent stond echter op de loonlijst van de Democraten. Hij zou de politiedienst ook duidelijk hebben gemaakt dat zijn opdrachtgevers tegenstanders waren van Trump.

Eerder op de dag deelde John Kelly, de stafchef van het Witte Huis, nog mee dat hij verwacht dat het rapport "behoorlijk snel" openbaar gemaakt zal worden.

Weglatingen

"De FBI kreeg de kans om het rapport slechts kort in te kijken op de dag vooraleer het comité besliste over de vrijgave ervan. Zoals aangegeven na onze eerste inzage hebben we grote bezorgdheden omtrent belangrijke weglatingen van feiten die een fundamentele impact zullen hebben op de accuraatheid van het document," zegt het bureau in een verklaring.

Roekeloos plan

President Trump moet deze week beslissen of het rapport openbaar wordt gemaakt. Gisteren beloofde hij de leden van het Huis van Afgevaardigden al dat dit "100 procent zeker" zou gebeuren. Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders vertelde vandaag echter aan CNN dat het rapport nog steeds onderzocht werd door de advocaten van het Witte Huis en "dat er altijd een kans bestaat" dat het toch niet wordt vrijgegeven.

Het ministerie van Justitie waarschuwde eerder al tegen het "roekeloze plan" om het document vrij te geven omdat het volgens hen geheime informatie bevat.

Choquerend/ misleidend?

Het rapport is het onderwerp van een bittere strijd tussen de Republikeinen en Democraten aangaande het onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en de eventuele samenzwering tussen het campagneteam van Trump en het Kremlin. De Republikeinen willen het document zo snel mogelijk vrijgeven en speculeren al weken in de pers dat het rapport het Rusland-onderzoek ten val kan brengen. Nochtans hebben ze het zelf geschreven. Het werd de afgelopen dagen omschreven als "absoluut choquerend", "je mond valt er van open", "erger dan Watergate" en "iets dat het Amerikaanse volk absoluut moet zien". De hashtag #releasethememo was een van de meest gebruikte in politieke kringen op Twitter, ook door Donald Trump Jr.

Volgens de Democraten is het rapport echter "bijzonder misleidend" en opgesteld op basis van slechts een selectie van zeer geheime documenten. Het heeft enkel tot doel enkel om Robert Mueller en zijn team, die het onderzoek voeren, en Rod Rosenstein, de vice-minister van Justitie die Mueller aanstelde, in diskrediet te brengen, luidt het.