FBI: “Vreemde mogendheden willen misbruik maken van briefstemmen VS” IB

23 september 2020

03u54

Bron: ANP, Reuters 0 Autoriteiten in de Verenigde Staten waarschuwen dat vreemde mogendheden waarschijnlijk zullen proberen om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden door misbruik te maken van het langzame tellen van de briefstemmen.

Het tellen van briefstemmen zal naar verwachting veel meer tijd in beslag nemen dan het tellen van normaal uitgebrachte stemmen bij stembureaus. "Dit kan zorgen voor incomplete resultaten in de verkiezingsnacht", stelden de federale politiedienst FBI en het Amerikaanse cyberveiligheidsagentschap in een gezamenlijke verklaring.

In verband met de corona-epidemie, die inmiddels 200.000 Amerikanen het leven heeft gekost, zullen meer Amerikaanse kiezers dan ooit in november hun stem per post uitbrengen.

Verspreiding misinformatie

"Vreemde mogendheden zouden de tijd die nodig is om de verkiezingsuitslag te controleren en aan te kondigen kunnen benutten door misinformatie te verspreiden, waaronder berichten over het verhinderen van de stembusgang, cyberaanvallen op verkiezingsinfrastructuur en stemfraude", aldus de agentschappen.

Die misinformatie kan komen in de vorm van websites en socialemediaberichten met als doel om "het stemproces in diskrediet te brengen en het vertrouwen in de democratische instituties van de VS te ondermijnen."

Het campagneteam van de Democratische kandidaat Joe Biden houdt rekening met een scenario waarin president Donald Trump aan de leiding gaat in de eerste voorlopige uitslagen en de Democraten Trump gaandeweg inhalen omdat naar verwachting meer Democratische kiezers per brief zullen stemmen. Bidens team vreest dat Trump dan zal klagen dat de Democraten hebben gefraudeerd.

Omstreden thema

Het stemmen per post is in de afgelopen tijd een omstreden onderwerp geworden. Trump heeft meermaals zonder enig bewijs beweerd dat briefstemmen verkiezingsfraude in de hand werken en dat de Democraten zo zullen proberen te sjoemelen met de uitslag.