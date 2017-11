FBI vindt tweede verdachte, dader aangeklaagd voor terrorisme: "Hij bereidde zijn actie wekenlang voor" Elisa Schanzer

Bron: Belga 0 EPA De dader van de aanslag in New York Sayfullo Saipov. De FBI is niet meer op zoek naar de in Oezbekistan geboren Mukhammadzoir Kadirov, waarvoor eerder een opsporingsbericht werd verspreid. "We hebben hem gevonden", zei William F. Sweeney Jr. van de FBI . De dader is intussen aangeklaagd.

Eerder vandaag werd een opsporingsbericht met een foto van de man verspreid, met een oproep aan mensen die meer over hem wisten om zich te melden bij de politie.

"Sayfullo Saipov heeft de aanval met de pick-uptruck naar alle waarschijnlijkheid gedurende enkele weken voorbereid", liet een woordvoerder van de politie weten. Het plan zelf zou al een jaar geleden gerijpt zijn. Sinds twee maanden reed hij met de lichte vrachtwagen. De IS-filmpjes, waarin getoond wordt hoe moslims in Irak vermoord worden, zouden hem tot actie aangezet hebben. Hij koos bewust voor de Halloween-periode omdat er dan meer volk op straat zou rondlopen.

Twee aanklachten

Het federaal parket van Manhattan heeft Saipov in staat van beschuldiging gesteld voor terrorisme. Er werden twee aanklachten geformuleerd: steun aan een buitenlandse terroristische organisatie en geweld en vernieling.

Rv Mukhammadzoir Kadirov.

De man wordt ervan verdacht achter het stuur van de lichte vrachtwagen te hebben gezeten, die gisteren in Manhattan een 20-tal mensen aanreed. Acht kwamen daarbij om het leven. "Hij deed het in naam van IS. Het lijkt of de man de instructies van IS bijna punt voor punt heeft gevolgd", klinkt het.

Diversiteitsvisum

Volgens de justitiële commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is de dader de Verenigde Staten binnengekomen via een zogenaamd diversiteitsvisum uit Oezbekistan in 2010. Commissievoorzitter Bob Goodlatte heeft gevraagd het programma voor deze visa te beëindigen.

President Donald Trump liet tijdens een kabinetsvergadering op het Witte Huis weten dit programma inderdaad te willen beëindigen.