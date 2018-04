FBI valt binnen bij Trumps persoonlijke advocaat: "Een schande en aanval op ons land" KV TT

09 april 2018

22u17

Bron: The New York Times, CNN, ANP 122 De FBI heeft een huiszoeking uitgevoerd in het kantoor van president Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen in New York. Ook in zijn huis zouden documenten in beslag zijn genomen, waaronder documenten die verband houden met Cohens betaling aan pornoster Stormy Daniels.

Cohen betaalde Daniels kort voor de verkiezingen van 2016 130.000 dollar opdat ze zou zwijgen over haar affaire met Donald Trump.

De Amerikaanse president noemt de huiszoekingen in een korte reactie "een aanval op ons land". "Het is een schande", aldus Trump. "Er is constant een heksenjacht aan de gang. Dit is echt belachelijk aan het worden en een compleet nieuw niveau van oneerlijkheid."

"Meest bevooroordeelde groep mensen die er is"

De speurders verkregen het huiszoekingsbevel na een doorverwijzing van speciaal onderzoeker Robert Mueller, die het onderzoek naar een mogelijke samenzwering tussen Rusland en de Trumpcampagne leidt. De huiszoeking lijkt echter niet direct verband te houden met het onderzoek van Mueller, maar volgt waarschijnlijk op informatie die hij op het spoor kwam en doorgaf aan de speurders in New York.

"Muellers team is de meest bevooroordeelde groep mensen die er is", zei Trump daarover. De president liet in het midden of hij hem gaat ontslaan. "Het is een schande, wat gaande is. We gaan zien wat er gaat gebeuren."

Michael Cohens advocaat Stephen Ryan noemt de inval "compleet ongepast en onnodig". De speurders hebben communicatie tussen Cohen en diens cliënten in beslag genomen, zegt Ryan. "Ik heb vernomen van de openbare aanklagers dat de actie in New York ten dele het gevolg is van een doorverwijzing van het kantoor van speciaal onderzoeker Robert Mueller."

Zwijggeld

Cohen kwam de voorbije maanden herhaaldelijk in de pers nadat in januari aan het licht kwam dat hij 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels, echte naam Stephanie Clifford, die beweert dat ze in 2006 seks had met Trump. Melania was toen net bevallen van hun zoon Barron. Volgens Cohen deed hij de betaling op eigen initiatief en niet in opdracht van president Trump.

Ryan zegt dat Cohen meewerkt met de autoriteiten en duizenden documenten heeft overhandigd aan de onderzoekers. De betalingen aan Clifford zijn slechts één van de vele onderzochte onderwerpen, zo vertelde een betrokkene bij het onderzoek aan The New York Times.

De FBI nam ook e-mails, belastingdocumenten, bankafschriften en bedrijfsdocumenten in beslag.