FBI tapte telefoon van Trumps advocaat af voor huiszoeking kv

03 mei 2018

19u57

Bron: NBC News, Reuters 0 Medewerkers van de Amerikaanse FBI luisterden de telefoons af van Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, vooraleer ze binnenvielen in zijn kantoren, zijn hotelkamer en zijn woning, zo bericht NBC News vandaag op gezag van een bron met kennis van het onderzoek.

Het is vooralsnog onduidelijk hoelang Cohens telefoonlijnen werden afgetapt, maar volgens NBC News gebeurde het alleszins in de weken voorafgaand aan de huiszoekingen. Daarbij zou minstens één telefoontje tussen Cohen of één van zijn medewerkers en het Witte Huis onderschept zijn.

De huiszoekingen vonden plaats in april in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar Cohen naar aanleiding van een betaling die hij overmaakte aan pornoster Stormy Daniels, die beweert dat ze een tiental jaren geleden een affaire had met Trump. Bij de invallen werden onder andere opgenomen gesprekken, GSM's en harde schijven in beslag genomen.

Het onderzoek naar Cohen in New York is een zijtak van het lopende onderzoek van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 en of er een sprake is van een samenzwering tussen de Trump-campagne en Moskou. Zowel Rusland als Trump ontkennen dat.