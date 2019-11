FBI: steeds meer latino’s slachtoffer van haatmisdrijven kv

12 november 2019

23u42

Bron: Reuters 1 In 2018 is het aantal Latijns-Amerikaanse slachtoffers van haatmisdrijven in de VS met 21 procent toegenomen. Dat deelt de FBI vandaag mee in een rapport. De aanvallen zijn ook steeds vaker gericht tegen mensen in plaats van tegen eigendommen.

De data hangen samen met het aanhoudende debat over het harde immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens critici wakkert de president daarmee anti-latino-sentimenten aan. In augustus opende een schutter nog het vuur in een Walmart-supermarkt in El Paso, Texas. Hij doodde daarbij 22 mensen. Aan de politie verklaarde de schutter achteraf dat hij het gemunt had op Mexicanen.

“We zien dat de ene bespotte groep in de sociaal-politieke arena verruild wordt voor de andere”, zegt Brian Levin, directeur van het Centrum voor de Studie van haat en Extremisme aan de California State University. “Aanvallen tegen moslims bereikten een hoogtepunt in 2016 toen terrorisme de grote bezorgdheid was. Nu is immigratie probleem nummer 1 en worden latino’s geviseerd.”

Bijna 250 slachtoffers meer

In 2018 waren er 671 mensen slachtoffers van een haatmisdrijf, in vergelijking met 427 het jaar voordien, zegt de FBI vandaag in zijn jaarlijks statistisch rapport over haatmisdrijven.

Algemeen genomen is er in 2018 wel een lichte afname in het totaal aantal haatmisdrijven na een drie jaar durende stijging, met 7120 incidenten in totaal. Het agentschap gaf geen verklaring voor de daling.

De afname van 0,77 procent komt echter wel ongeveer overeen met de procentuele afname van het aantal politiedepartementen dat in 2018 vrijwillig data aan de FBI bezorgde.

Haatmisdrijven jegens Afro-Amerikanen staan met 27 procent op het laagste peil sinds 1992, het jaar waarin de FBI begon met de publicatie van de data. De piek was in 1996, toen maar liefst 46 procent van de slachtoffers van haatmisdrijven zwart was.

Vrees voor verdere toename

Experts vrezen dat het aantal haatmisdrijven het komende jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020 zal toenemen. Ze vrezen daarbij ook dat de aanvallen zich in toenemende mate zullen richten tegen mensen en niet tegen eigendommen in de vorm van vandalisme of andere schade.

Uit de meest recente gegevens van de FBI blijkt dat het aantal haatmisdrijven waarbij fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt het voorbije jaar toenam met 11,7 procent. Het aantal haatmoorden staat dit jaar al op 24, het hoogste cijfer ooit.

Het rapport toont aan 53,6 procent van de gekende criminelen die verantwoordelijk zijn voor de aanvallen blank zijn. Dat is een stijging van bijna drie procentpunten in vergelijking met het jaar voordien. Het aantal haatmisdrijven dat werd gepleegd door zwarten, steeg ook met 2,7 procentpunten.