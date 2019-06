FBI pakt man op die in naam van IS kerk in Pittsburgh wilde opblazen IB

20 juni 2019

04u37

Bron: Belga 0 In de Verenigde Staten is een Syrische vluchteling opgepakt die plannen zou hebben gehad om een aanslag te plegen op een kerk in Pennsylvania. Hij wilde dat doen in naam van de terreurgroepering Islamitische Staat. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gemeld in een communiqué.

Mustafa Mousab Alowemer, die in augustus 2016 als Syrische vluchteling voet zette op Amerikaanse bodem, bereidde een bomaanslag voor op een kerk in de wijk North Side, in Pittsburgh, luidde het. De 21-jarige jongeman wilde de aanslag "die vele mensen had kunnen verwonden of doden, in naam van IS" plegen, zegt FBI-verantwoordelijke Michael MCGarrity.

De verdachte zou onder andere documenten over de constructie van de kerk en over het gebruik van explosieven hebben doorgespeeld aan een man, van wie hij dacht dat het een IS-sympathisant was. In werkelijkheid ging het echter om een agent van de federale politie.

Vier ontmoetingen

De verdachte en de undercoveragent ontmoetten elkaar tussen april en juni vier keer. Daarbij zou de Syriër duidelijk te kennen hebben geven dat hij de jihadistische groepering steunt. Hij werd in verdenking gesteld voor het proberen verlenen van steun aan een terreurorganisatie en voor het verspreiden van informatie over explosieven of massavernietigingswapens.