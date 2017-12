FBI pakt ex-marinier op die aanslag in San Francisco plande LVA

02u09

Bron: DPA, Belga 0 AFP Pier 39 in San Francisco, waar de man volgens de FBI op Eerste Kerstdag een aanslag wilde plegen. In de Verenigde Staten is een voormalige scherpschutter van het marinierskorps woensdag opgepakt omdat hij op kerstdag een aanslag plande in San Francisco in Californië. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie gisteren.

De 26-jarige Everitt Aaron Jameson - die na zijn ontslag bij de marine chauffeur werd van een takelwagen - wordt het "steunen van een terroristische organisatie" ten laste gelegd. Hij verscheen vrijdag voor een federale rechtbank in Fresno, waar zijn advocaat de beschuldigingen ontkende.

Jameson stond wekenlang in contact met een undercoveragent van de FBI. De twintiger dacht dat het om een sympathisant van Islamitische Staat (IS) ging die in contact stond met leiders van de terreurgroep. Volgens de FBI koos Jameson Pier 39, een winkelcentrum en toeristische attractie aan het water in San Francisco, uit als doelwit.

De voormalige marinier zou aan de undercoveragent onder meer materiaal gevraagd hebben om een pijpbom te maken. Hij zou de explosieven gebruiken om mensen in een "trechter" te leiden om hen dan neer te maaien. Kerstmis zou daarvoor "de perfecte dag" zijn. Een ontsnappingsplan was niet nodig, omdat hij "bereid was te sterven".

Niet zeker van zijn plan

Begin deze week vertelde Jameson aan de agent dat hij twijfels begon te krijgen over zijn plan. De FBI had ondertussen al genoeg bewijzen verzameld en voerde woensdag een huiszoeking uit bij de twintiger in Modesto, een stad ten oosten van San Francisco. Daar werden twee geweren, een handwapen, munitie en vuurwerk in beslag genomen. De speurders vonden ook een op 16 december gedateerde brief waarin hij de geplande aanslag op "kuffar" (Arabisch voor ongelovigen) in naam van IS opeist, en in een tweede envoloppe zijn testament. Jameson zelf werd bij de politieactie ingerekend.

De speurders waren Jameson al sinds september op het spoor, nadat hij op de sociaalnetwerksite Facebook posts was beginnen liken waarin IS en terrorisme worden verheerlijkt. Hij riskeert nu een gevangenisstraf tot 20 jaar en een boete van 250.000 dollar.

Celstraf van 20 jaar

Als de man schuldig wordt bevonden aan het beramen van een aanslag kan hem dat op een maximale celstraf van 20 jaar en een boete van 250.000 dollar komen te staan, zo meldt CBS News.