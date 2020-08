FBI pakt crimineel, 46 jaar (!) nadat hij ontsnapte uit de gevangenis ADN

06 augustus 2020

10u24

Bron: ABC News, KVDR 0 “You can run, but you can’t hide.” Toch slaagde de nu 77-jarige Luis Archuleta daar liefst 46 jaar wonderwel in, nadat hij in 1974 was ontsnapt uit een gevangenis in Denver. Tot nu. Woensdag slaagde de FBI erin om de crimineel eindelijk opnieuw in de boeien te slaan. De zeventiger werd gevonden in New Mexico en moet terug naar de cel in Denver.

Luis Archuleta, ook bekend als Larry Pusateri, werd na 46 jaar op de vlucht gearresteerd in Española, New Mexico. In het kleine stadje ten noorden van Santa Fe woonde hij blijkbaar al zo’n 40 jaar lang onder de naam Ramon Montaya.

In maart 1973 was hij in Denver veroordeeld voor het neerschieten van een politieagent. De agent, Daril Cinquanta, overleefde. Volgens FOX31 Denver KDVR was het Cinquanta zelf die onlangs een tip had gekregen waar zijn aanvaller zou uithangen. Daarop ging de FBI over tot actie.



“Deze arrestatie moet een duidelijk signaal zijn voor gewelddadige criminelen, waar ze ook zitten: de FBI zal je vinden, hoe lang het ook duurt en hoe ver je ook vlucht, en we zullen gerechtigheid laten geschieden”, stelt betrokken FBI-agent Michael Schneider in een statement. “Ik wil het politiekorps van Española bedanken voor de samenwerking met de FBI van Denver in het onderzoek en het feit dat we zo deze gevaarlijke voortvluchtige van de straat hebben kunnen halen.”

Cold case, no more - @FBI agents arrested Luis Archuleta in Espanola, N.M. Wedesday, nearly 50 years after he shot @DenverPolice Officer Daril Cinquanta. Cinquanta never forgot about the shooting and this summer got a tip about where Archuleta was hiding out. He escaped in 1974. pic.twitter.com/T5okEAtBAP Matt Mauro(@ mattmauronews) link

De politiechef van Denver, Paul Pazen, laat in een statement weten dankbaar te zijn voor de onvermoeide zoektocht naar de verdachte. “Veel leden van onze politiegemeenschap waren erg geraakt door de acties van Luis Archuleta. Dat er zoveel tijd is gepasseerd, wist zijn daden niet uit.” Pazen was twee jaar oud toen Archuleta werd veroordeeld voor de schietpartij.



