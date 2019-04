FBI: opgedoken jongen is niet vermiste Timmothy Pitzen IB

05 april 2019

00u22

Bron: CNN, ANP 0 Helaas: het jongetje dat zich woensdag bij de politie in Ohio meldde en zich uitgaf voor de sinds 2011 vermiste Timmothy Pitzen, blijkt toch iemand anders te zijn. Dat zegt de FBI op basis van DNA-onderzoek. Het zou gaan om een 24-jarige man uit Cleveland.

Half Amerika hield de adem in, toen afgelopen woensdag een jongen die fysiek leek op de in 2011 verdwenen Timmothy Pitzen, zich aanmeldde bij de politie met de boodschap dat hij het op zesjarige leeftijd verdwenen jongetje was. De jongen beschreef hoe hij op de vlucht was voor twee mannen die hem vasthielden en zou “urenlang keihard gerend hebben” om te ontsnappen uit handen van twee mannen die hij zijn ‘kidnappers’ noemde. Kort voor zijn vlucht zou hij met hen in een hotelkamer in de staat Ohio hebben geslapen. Daar vandaan vluchtte hij de grens over naar de staat Kentucky waar hij na zijn melding bij de politie ter observatie werd opgenomen in een ziekenhuis.

Daar werd DNA-materiaal afgenomen en vergeleken met dat van de familie van Timmothy Pitzen, om erachter te komen of de jongen de waarheid sprak. Dat blijkt inzake zijn identiteit helaas niet het geval te zijn: uit het DNA-onderzoek is gebleken dat de jongen niet verwant is aan Pitzens familie en dus niet Timmothy kan zijn.

De politie probeert momenteel de echte identiteit van de man te achterhalen en onderzoekt de rest van zijn verhaal.

FBILouisville, @FBICincinnati, @AuroraPoliceIL, Newport PD, @CincyPD, and HCSO have been conducting a missing person investigation. DNA results have been returned indicating the person in question is not Timmothy Pitzen. FBI Louisville(@ FBILouisville) link

“Ik kreeg net een bericht van een familielid dat hij het niet is. Ik ben er kapot van”, zegt Timmothy’s oom Michael Jacobs aan CNN.

De politie blijft intussen verder zoeken naar de jongen. “Ondanks dat we teleurgesteld zijn dat dit een ‘hoax’ bleek te zijn, blijven we vastberaden doorzoeken naar Timmothy, aangezien deze zaak helaas voorlopig nog onopgelost blijft", zei politiewoordvoerder Bill Rowley van de politie in Aurora, de stad waar de jongen woonde en verdween.

Mysterieuze verdwijning

Timmothy Pitzen verdween op 11 mei 2011. Zijn vader James zette hem ’s ochtends af op school nabij hun woonplaats, de stad Aurora in Illinois. Niet veel later dook moeder Amy-Fry Pitzen (43) op aan school. Ze kwam haar zoon terug ophalen en gaf een dringende familiale aangelegenheid aan als reden. De twee bezochten die dag een dierentuin en bezochten ook een aquapark in de naburige staat Wisconsin.

De moeder werd twee dagen later dood aangetroffen in een hotelkamer in Illinois. Haar polsen waren doorgesneden. De politie handelde de zaak af als zelfdoding. Moeder Pitzen liet een afscheidsbriefje achter waarin ze schreef dat Timmothy “nooit zou worden gevonden.” “Hij was veilig en wel ondergebracht bij de mensen die voor hem zouden zorgen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.