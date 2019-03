FBI ontdekt 7.000 gestolen artefacten waaronder 2.000 mensenbotten in huis van hobby-archeoloog AW

01 maart 2019

18u12

Bron: The Guardian, FBI 0 Na talrijke geruchten over een eigenaardige privécollectie kunstvoorwerpen, besloot de Amerikaanse FBI in 2014 om het huis van Don Miller in Indiana binnen te vallen. Wat ze daar ontdekten, overtrof al hun verwachtingen: 7.000 illegale artefacten waaronder 2.000 mensenbotten. Meer dan vier jaar later is de afkomst van die objecten nog steeds een mysterie.

Don Miller was 90 jaar oud tijdens de politie-inval in 2014 en een fervent hobby-archeoloog. Zeventig jaar lang reisde hij als missionaris de wereld rond en verzamelde hij (al dan niet illegale) kunstobjecten in maar liefst 200 verschillende landen. Het resultaat stond netjes tentoongesteld in zijn huis. Het duurde maar liefst zes dagen voordat politieagenten alle artefacten verzameld hadden.



De kunstliefhebber had, zoals het een echte fanatiekeling behoort, natuurlijk wel een stokpaardje. Zo was hij vooral gek op kunst afkomstig van de hand van de oorspronkelijke bewoners van Amerika: de indianen. Bijna de helft van zijn collectie bestond uit indiaanse voorwerpen waaronder ook de 2.000 mensenbotten.

“Te enthousiast”

Hoe de man de beenderen ontdekte en waarom hij dacht dat hij ze zomaar mocht meenemen, is voorlopig nog een vraagteken. Het is immers ten strengste verboden in de VS om zonder toestemming archeologische opgravingen uit te voeren. Daarvoor moet men de goedkeuring vragen aan de indiaanse bevolking. En dat deed Miller niet.



“Vermoedelijk dreef Millers enthousiasme hem tot de illegale praktijken”, aldus de officiële verklaring van de FBI. De man werd dan ook nooit in beschuldiging gesteld voor diefstal.

Zelfverklaard museum

De collectie die Don Miller doorheen de jaren verzamelde, had overigens geen enkel commercieel doel. Hij stalde zijn vondsten zorgvuldig uit in zijn huis en moedigde mensen aan om hem een (gratis) bezoekje te brengen, en zijn schatten te bewonderen. En dat deed hij al enkele jaren want in 1998 schreef de krant Indianapolis Star nog over de dinosauruseieren die Miller in zijn bezit zou hebben.

Mission impossible

De vondst van de FBI dateert trouwens al van 2014 maar het gespecialiseerde FBI-team dat kunstroven onder de loep neemt, en andere bevoegde overheidsinstanties zijn meer dan vier jaar bezig geweest met het identificeren van de kunstobjecten. Daarnaast moesten ze er (idealiter) achter zien te komen hoe oud de menselijke resten en vanwaar ze afkomstig waren.

Jammer genoeg leek hun missie quasi onmogelijk. Tot op de dag van vandaag konden ze slechts 15 procent van het in beslag genomen goederen identificeren. En Don Miller kan de bevoegde instanties ook niet langer helpen want de man stierf in 2015.

Met de beelden die de FBI uiteindelijk vrijgeeft, hopen de agenten dat kunstkenners hen misschien een handje kunnen helpen.

