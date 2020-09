FBI onderzoekt schietpartij waarbij jongen door politie werd doodgeschoten in minibusje op eigen oprit kv

25 september 2020

17u42

Bron: BBC, KMBC Kansas City 0 De FBI onderzoekt een schietpartij waarbij een tiener door een politieagent werd doodgeschoten terwijl hij met een auto achteruit reed uit de garage van zijn huis. De zeventienjarige John Albers stierf nadat de agent dertien schoten afvuurde. De feiten vonden plaats in Overland Park, een buitenwijk van Kansas City, op 20 januari 2018.

Op de dag van zijn dood vertelde John aan zijn ouders dat hij niet meeging uit eten. Nadat zijn familie het huis verliet, postte de tiener verontrustende berichten op sociale media die deden vermoeden dat hij zichzelf iets zou aandoen. Zijn vrienden vreesden voor zijn geestelijke gezondheid en belden de hulpdiensten met de vraag om te checken of de tiener OK was.

Op dashcambeelden van de politiewagen is te zien dat John het minibusje van het gezin traag uit de garage de oprit oprijdt, wanneer de agenten toekomen aan de woning. Een agent roept “stop!”, maar het busje blijft achteruit rijden. Agent Clayton Jennison, die aan de zijkant staat, vuurt twee schoten af. Vervolgens rijdt het busje met een scherpe bocht wild achteruit richting de agent, vooraleer het bijna volledig tot stilstand komt. Jennison stapt vervolgens opzij en vuurt nog elf keer. Het voertuig rolt daarna vooruit en komt tot stilstand in de voortuin van een overbuur.



“We verlieten het huis om 17.10 uur en John was dood om 17.50 uur. Als je daar bent om een zelfmoord te voorkomen, waarom trek je dan je wapen?”, reageerde Sheila Albers, de moeder van John, achteraf.

“Schietpartij gerechtvaardigd”

Een maand na de schietpartij oordeelde Steve Howe, de openbare aanklager van Johnson County waarvan Overland Park deel uitmaakt, dat de schietpartij gerechtvaardigd was omdat de officier vreesde voor zijn leven. Enkele weken na de schietpartij stapte Jennison wel op. Hij kreeg een ontslagvergoeding van 70.000 dollar (ongeveer 60.000 euro).

FBI-onderzoek

Sheila Albers, de moeder van John, kreeg daarna van de stad een schadevergoeding van 2,3 miljoen dollar (1,98 miljoen euro). De vrouw reageert opgelucht dat de FBI nu een onderzoek naar de dood van haar zoon heeft ingesteld. “Het onderzoek FBI toont het falen van Overland Park en openbaar aanklager Steve Howe aan om transparent te zijn in hun onderzoek en verantwoording af te leggen aan hun kiezers. We danken de FBI en de openbare aanklager van het district Kansas om de zaak te heropenen en klaarheid te brengen in wat Overland Park en onze openbare aanklager wisten toe te dekken.”