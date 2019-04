FBI onderzoekt of ‘Pharma Bro’ vanuit de gevangenis zaken doet Redactie/IB

03 april 2019

02u15

Bron: AD, ABC News 0 Martin Shkreli, die vorig jaar voor zeven jaar achter de tralies verdween omdat hij investeerders had opgelicht, is mogelijk nog steeds verbonden aan het farmaceutische bedrijf waar hij directeur van was. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt of Shkreli met behulp van een mobieltje zaken doet vanuit de gevangenis.

Shkreli's bedrijf werd onderzocht nadat hij de prijs van een levensreddend medicijn voor HIV/Aids-patiënten drastisch verhoogde. Toen kwam aan het licht dat hij aandelen gebruikte voor een soort piramidezwendel. De ‘bad boy’ van de farmaceutische industrie werd tot zeven jaar cel veroordeeld, die hij uitzit in New Jersey.

Vanuit de gevangenis in Fort Dix bemoeit hij zich nog steeds met zijn bedrijf, aldus ABC News. Volgens Forbes zit Shkreli momenteel in eenzame opsluiting, terwijl er onderzoek wordt gedaan naar de aantijgingen. Dat kon de FBI niet bevestigen. The Wall Street Journal schrijft dat Shkreli hoopt dat een nieuwe incarnatie van zijn vorige bedrijf miljarden waard zal zijn tegen de tijd dat hij in 2023 vrijkomt.