FBI onderzoekt kapotte bewakingscamera’s aan cel van Epstein kv

30 augustus 2019

00u11

Bron: Reuters 0 Twee bewakingscamera’s aan de cel van Jeffrey Epstein die niet bleken te werken tijdens de nacht waarin de man zich van het leven beroofde, zijn naar de FBI gestuurd voor verder onderzoek. Dat deelde een politiebron woensdag mee aan Reuters.

Epsteins advocaten Reid Weingarten en Martin Weinberg deelden dinsdag aan de rechter in Manhattan mee dat ze de conclusie van de lijkschouwer, die stelde dat Epstein zelfmoord pleegde, betwijfelen.

De twee camera’s hadden zicht op de gevangeniscel in Manhattan waar de van kindermisbruik verdachte multimiljonair op 10 augustus dood werd aangetroffen. Eerder vertelde een bron al aan Reuters dat twee cipiers zich die nacht niet aan de procedure hielden die stelt dat alle gedetineerden om de 30 minuten gecontroleerd moeten worden. Epstein stond voordien tijdelijk onder zelfmoordtoezicht, maar een arts oordeelde kort voor zijn overlijden dat dit niet nodig was.



De bewakingscamera’s werden naar Quantico in Virginia gestuurd. Daar bevindt zich een groot misdaadlabo van de FBI waar agenten en wetenschappers bewijs analyseren.

Maandag berichtte de Washington Post dat het beeldmateriaal van minstens één camera in de gang van Epsteins cel onbruikbaar was. Volgens de krant was er wel elders ander bruikbaar materiaal opgenomen.

Het Amerikaanse ministerie, de FBI en het Amerikaanse Federaal Bureau voor Gevangenissen hebben allemaal een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van Epsteins overlijden.