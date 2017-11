FBI onderzoekt betalingen aan Russische ambassades voor "financiering verkiezingscampagne 2016” KV

21u12

Bron: Buzzfeed, The Hill 0 AFP De Russische president Vladimir Poetin. De FBI onderzoekt meer dan 60 overschrijvingen die werden uitgevoerd door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken naar haar ambassades over de hele wereld. Die transacties gingen gepaard met de mededeling “financiering verkiezingscampagne van 2016”. In totaal gaat het om meer dan 380.000 dollar, zo bericht Buzzfeed vandaag.

Het geld, dat verstuurd werd tussen rekeningen bij Citibank, was bestemd voor Russische ambassades in bijna 60 landen en werd verstuurd tussen 3 augustus en 20 september 2016. Onder andere de Russische ambassade in Washington D.C. kreeg 30.000 dollar toegestuurd, maar ook ambassades in onder andere Nigeria en Afghanistan kregen geld. Hoe de middelen vervolgens aangewend werden, is nog onduidelijk.

Verscheidene landen, niet enkel de VS, hielden vorig jaar verkiezingen.

Citibank

Citibank kwam de verdachte transactie naar Washington, D.C. in september zelf op het spoor en ontdekte vervolgens verscheidene gelijkaardige overschrijvingen. De bank haalde er daarom de FBI bij. Gezien de gevoeligheid van het dossier wil de bank geen verdere commentaar geven.

"Goeie aanleiding"

“We hadden een verkiezing en de inlichtingendiensten concludeerden dat Rusland zich daarmee bemoeid heeft,” vertelde een betrokken agent aan Buzzfeed. “Hoe zouden we een verdachte financiële transactie met een mededeling die zegt ‘financiering verkiezingscampagne 2016’ niet kunnen onderzoeken? Gezien het klimaat en wat in de mededeling stond, zou het erg onverantwoord zijn van ons om dat niet te uit te pluizen. Het is een goeie aanleiding,” aldus de agent.

Russische beïnvloeding

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, sinds het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten in januari naar buiten kwam met het bericht dat Vladimir Poetin persoonlijk een beïnvloedingscampagne had opgestart die Donald Trump in het Witte Huis moest krijgen.

President Trump heeft altijd ontkend dat er sprake is van samenzwering tussen zijn team en Rusland. Volgens hem gaat het louter om een "heksenjacht".