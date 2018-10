FBI-onderzoek naar poging om speciaal aanklager Robert Mueller te belasteren met aantijgingen van seksueel misbruik ADN

30 oktober 2018

20u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse federale politie (FBI) is een onderzoek gestart om uit te maken of bepaalde personen hebben geprobeerd om Robert Mueller, de openbaar aanklager die het onderzoek voert naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016, te belasteren. Meer bepaald door vrouwen te betalen om Mueller te beschuldigen van seksueel misbruik. Dat heeft het kantoor van de magistraat vandaag meegedeeld.

Verschillende Amerikaanse media spraken vorige week met een vrouw die jaren geleden voor Mueller werkte en 20.000 dollar zou aangeboden hebben gekregen om hem te beschuldigen van seksueel ongewenst gedrag. De dame zou niet de enige zijn.

“Toen we vorige week hoorden dat vrouwen geld hadden gekregen om valse beschuldigingen te uiten tegen de openbare aanklager, vroegen we de FBI onmiddellijk om een onderzoek in te stellen, " verklaart Peter Carr, de woordvoerder van Mueller, aan persbureau AFP. De recherchedienst heeft nu inderdaad een onderzoek geopend.