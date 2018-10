FBI ondervraagt tweede vrouw die Brett Kavanaugh beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag KVDS

01 oktober 2018

17u22

Bron: The Guardian 0 Het Amerikaanse FBI heeft gisteren één van de drie vrouwen ondervraagd die Brett Kavanaugh beschuldigen van seksueel wangedrag. Deborah Ramirez zegt dat de kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof zich in haar bijzijn ontblootte tijdens een feestje in de jaren 80. Ze studeerden toen allebei aan de universiteit van Yale.

Tijdens het gesprek met de FBI zou de vrouw details gegeven hebben over wat er precies gebeurde tijdens het feestje, zo zegt een bron dichtbij het onderzoek volgens het persbureau AP. Ze zou ook namen gegeven hebben van mensen die haar verhaal konden bevestigen.

Studiegenoot

Gisteren heeft ook een andere studiegenoot van Kavanaugh verteld dat de man “regelmatig dronk” en “stevig doordronk”. Daarmee spreekt Charles Ludington – die doceert aan de North Carolina State University – tegen wat de rechter zelf zei in zijn getuigenis voor de speciale Senaatscommissie die zijn benoeming moest onderzoeken. “Ik was erg ontdaan over de foute manier waarop Brett Kavanaugh zichzelf neerzette als hij het had over zijn drinkgedrag op Yale”, zei hij gisteren. “Bij verscheidene gelegenheden hoorde ik hoe hij lalde en zag ik hoe hij strompelde na de consumptie van alcohol. Als Brett dronken was, dan was hij vaak strijdlustig en agressief”, klonk het ook nog. (lees hieronder verder)

Ludington benadrukte dat wie drinkt in zijn jeugd daar niet levenslang voor veroordeeld moet worden, maar dat hij gewoon bezorgd was over de verklaringen van Kavanaugh onder eed.

Kavanaugh getuigde vorige week donderdag voor de Senaatscommissie na beschuldigingen van een eerste vrouw, dr. Christine Blasey Ford. Die zegt dat hij haar probeerde te verkrachten tijdens een feestje, toen de twee nog op de middelbare school zaten.

Groepsverkrachtingen

Er dook ook een derde getuigenis op over seksueel wangedrag van Julie Swetnick, maar zij werd volgens haar advocaat nog niet gecontacteerd door de FBI. Amerikaans president Donald Trump verbood de FBI dat te doen. Volgens Swetnick was Kavanaugh aanwezig op feestjes waar dronken meisjes het slachtoffer werden van groepsverkrachtingen. (lees hieronder verder)

Brett Kavanaugh ontkent alle aantijgingen. De speciale Senaatscommissie keurde zijn kandidatuur intussen goed, Republikeinen tegen Democraten, maar met de voorwaarde dat het FBI een week de tijd krijgt om de aantijgingen aan het adres van Kavanaugh te onderzoeken. Daarna moet de Amerikaanse senaat stemmen over de goedkeuring van de kandidatuur van de rechter.